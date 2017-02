A közvéleménykutatások szerint három politikus esélyes arra, hogy a francia elnökválasztás második, döntő fordulójába kerüljön. Első helyen minden intézet szerint a radikális Marine Le Pen jut tovább, a második, még továbbkerülést érő helyre vagy a jobbközép Francois Fillont, vagy a volt szocialista gazdasági minisztert, a baloldali-liberális Emmanuel Macront várják.

Macron néhány hónapja alakította Előre! nevű mozgalmát. Sokat szerepel a bulvármagazinokban, de olyan összefüggésben is, amit nem feltétlenül ő akar. Többször írtak arról, hogy nem valós a kapcsolata feleségével, és Macron élettársa valójában a Radio France 40 éves elnöke, Mathieu Gallet.

Mathieu Gallet

A közrádió elnöke körül több pénzügyi botrány volt, legutóbb arról lehet olvasni, hogy évi 90 ezer euróért felvett egy tanácsadót, akinek kizárólag az a feladata, hogy az ő imázsát javítgassa. De irodája átalakításának költségei vagy luxusautója is sokszor szóba került. Általában azzal hárította el a bírálatokat, hogy fiatal kora és magas beosztása irritálja ellenségeit.

Emmanuel Macron elment meglepetésvendégként egy őt támogató párizsi kampányrendezvényre, a Bobino színházba, és az őt körülvevő pletykákról is beszélt. A Le Figaro beszámolója szerint azt mondta, hogy nincs kettős élete, cáfolta, hogy együtt élne a közrádió elnökével. Úgy fogalmazott: a nappalait és az éjszakáit is a feleségével, Brigitte-tel tölti, ráadásul ezért nem is fizet semmit feleségének.

Francois Fillon Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Rainer Jensen

Az utóbbi mondattal Fillonra utalt. Ahogy az Origo is többször megírta, Fillon felesége éveken át pénzt kapott a francia Nemzetgyűléstől, feltehetően fiktív állásért. A holnapi Leláncolt Kacsa című szatirikus újságban pedig az jelenik majd meg, hogy nemcsak fizetést, hanem kétszer még végkielégítést is kapott Fillon felesége.