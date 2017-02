A tűzpárbajban négyen meghaltak. A milícia előtte önkényes megtorló akciókat indított egy keresztény templom elleni támadás miatt.

A biztonsági erők - amelyek élvezik a helyi ENSZ-békefenntartók támogatását - az éjszaka el akarták fogni a milícia vezetőjét, mert önkényeskedő akciókkal gyanúsítják. Fegyveresei azonban ellenálltak, és tűzpárbaj alakult ki, amelyben négyen - a milícia vezetője, két embere és egy rendőr - meghaltak - mondta egy rendőrségi forrás az AFP francia hírügynökségnek.

A milícia előtte önkényes megtorló akciókat indított egy keresztény templom elleni támadás miatt. A templomban meggyilkoltak egy papot, majd felgyújtották az épületet.

2013-ban polgárháború robbant ki keresztények és muzulmánok között a Közép-afrikai Köztársaságban, a világ egyik legszegényebb országában, miután muszlim fegyveresek megbuktatták az ország keresztény elnökét. Erre válaszul keresztény milíciák támadták meg a muszlim közösséget. Az ország azóta is megosztott. Több százezren menekültek el az erőszak elől, és a világszervezet mintegy 11 ezer békefenntartója most is azon van, hogy stabilizálja az országot.