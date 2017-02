Milliomosként távozott Barack Obama, vitatható Clinton-alapítványok

Az Egyesült Államok elnökeként sokat keresett Barack Obama, más bevételi forrásaival együtt pedig már többszörös milliomosként távozhatott az elnöki székből.

Barack Obama 2005-ben csatakozott az amerikai szenátushoz, előtte jogászprofesszorként évente mintegy 85 ezer dollárt – körülbelül 24,6 millió forintot – keresett. Tizenkét évvel később, miután kitöltött két elnöki ciklust, mintegy 20,5 millió dolláros vagyonnal – körülbelül 5,94 milliárd forinttal – hagyta ott családjával a Fehér Házat – írja a Forbes.

Obama bevételeinek a háromnegyede, azaz 15,6 millió dollár a könyvei eladásából származik. Az Audacity of Hope – ami magyarul is megjelent Vakremények címmel –, és a gyerekeinek írt Thee I Sing: A Letter To My Daughters című könyve körülbelül 8,8 millió dollárt hozott Obamának. A Dreams from My Father memoár – ami először 1995-ben jelent meg – a megválasztása után Obamának mintegy 6,8 millió dollárt hozott.

Obama és felesége 2000 és 2004 között – ebben az időszakban Obama képviselő is volt az illinois-i szenátusban – évente 300 ezer dollárnál kevesebbet kerestek. Az ezt követő négy évben – még a Fehér Házba való beköltözésük előtt – azonban 2,4 milliót tudtak megkeresni.

Michelle Obama 2005-ben a Chicagói Egyetemi Kórház közösségi és külügyi részlegének elnökeként 317 ezer dollárt, a következő évben már kevesebbet, azaz 274 ezer dollárt keresett.

Barack Obama 2009 és 2017 között, vagyis csak az elnökségei alatt összesen 10,8 millió dollárt keresett – ebből az elnöki fizetése 3,1 millió volt.

Az Obama család a fehér házi évek alatt mintegy 10,8 millió dollárt keresett meg Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Olivier Douliery

A demokrata politikus már az elnöksége előtt is jótékonykodott, vagyis 2005 és 2015 között közel 1,8 millió dollárt adakozott.

Mi lesz Clintonékkal?

A Forbes számításai szerint a Clinton házaspár 2001 és 2015 között közel 240 millió dollárt keresett, aminek háromnegyede a volt demokrata elnök, Bill Clinton beszédeiből, írásaiból és tanácsadásaiból gyűlt össze. Ebben az időszakban már csak Hillary Cintonnak – mint New York állam egykori szenátorának és mint későbbi külügyminiszternek – volt egyedül a politikából származó jövedelme.

Clintonéknak nemrég magyarázkodniuk kellett az egyik pénzforrást biztosító alapítványukról a Clinton Global Initiative-ról (CGI), amit 2005-ben hoztak létre. Az Observer szerint a bírálatok akkor erősödtek fel, amikor Hillary Clinton, a demokraták elnökjelöltje alulmaradt Donald Trumppal, a republikánus elnökjelölttel szemben. Az elvesztett választás utan a gazdag és külföldi adományozók sora kezdett elpártolni a CGI-től.

Hillary Clinton sokat üzletelt és sokat bukott Forrás: AFP/2015 Getty Images/Alex Wong

Ezért megerősödtek azok a vélemények, melyek szerint az adományozók a pénzért cserében politikai támogatást vártak, továbbá Clintonék az adományokat jótékony célok helyett inkább saját politikai céljaikra használták fel.

Novemberben például az ausztrál kormány lényegében beszüntette tíz évig tartó rendszeres adományozási gyakorlatát, amellyel több mint 88 millió dollárt utalt a CGI-nek. A The Washington Post hozta nyilvánosságra, a WikiLeaksre hivatkozva, hogy a CGI korábbi magas beosztású munkatársa azt állította, hogy az alapítvány többek között a Clinton házaspár nyilvános szerepléseit, beszédeit és utazásait is finanszírozta.

Milliomos és szegényebb elnökök

Az amerikai elnökök közül többnek is sikerült már milliós vagyonnal távoznia a Fehér Házból. Az üzleti életből érkezett és ott is sikeres Donald Trump eddig a leggazdagabb elnök.

Korábban George Washington volt a valaha legvagyonosabb elnök, vagyona elsősorban a hatalmas virginiai ültetvényéből volt. Ezenfelül Washingtonnak 1789-ben évi 25 ezer dolláros fizetést állapítottak meg, ami a 24/7 Wall St. számításai szerint ma több mint 5 millió dollárnak felel meg.

Washington vagyona átszámítva ma 580 millió dollárnak felel meg. Thomas Jefferson vagyonának a csúcspontján – mai árfolyamon átszámítva mintegy 234 millió dollárral – a harmadik helyig jutott, azonban komoly adósságokat hagyott maga után a halálát követően.

A vagyonos családok közé tartozott a Kennedy család is, ám John F. Kennedy a meggyilkolása miatt nem örökölhette meg a közel 1,1 milliárdos családi vagyont. Több amerikai elnök azonban egy élet alatt sem tudott milliós vagyont felhalmozni, mint Abraham Lincoln, Woodrow Wilson vagy Harry Truman sem.

Igaz, Truman elnök örökölt a családja után, de az örökségét több rosszul sikerült üzleti lépése – például bánya- és olajbefektetések – miatt az egészet elvesztette. A fehér házi évei alatt adósságokkal kellett megküzdenie, míg a Kongresszus 1949-ben megszavazta az elnöki juttatások megemelését 75 ezerről 100 ezer dollárra.