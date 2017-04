Őrizetbe vettek Spanyolországban egy orosz informatikust

A férfit Barcelonában fogták el, a madridi orosz nagykövetség csak annyit közölt, hogy a neve Pjotr Levasov.

Azzal gyanúsítják, hogy köze volt a tavalyi amerikai elnökválasztás körüli számítógépes betörésekhez. A spanyol rendőrség az Egyesült Államok által kiadott nemzetközi elfogatóparancs alapján vette őrizetbe a férfit, és erről pénteken tájékoztatta Oroszország madridi nagykövetségét.

A spanyol rendőrség januárban őrizetbe vett egy másik orosz informatikust is, aki ellen szintén amerikai kezdeményezésére nemzetközi elfogatóparancs volt érvényben. Az illető teljes neve nem ismert, pusztán Liszovként említették.

Az Egyesült Államok kormányzata hivatalosan is megvádolta Oroszországot azzal, hogy informatikusai tavaly feltörték a Demokrata Párt számítógépes levelezését. Emiatt a Kongresszus vizsgálatot is folytat. Orosz részről - Vlagyimir Putyin elnököt is beleértve - folyamatosan tagadják, hogy megpróbálták befolyásolni az amerikai elnökválasztást.