Brit miniszter: Oroszország is felelős a gáztámadásért

Michael Fallon szerint az oroszok a felelősek, amiért a szíriai rezsim vegyi fegyvert használt, ugyanakkor szerinte őket is be kell vonni a rendezési folyamatba.

A brit védelmi miniszter helyesli Trump szűk területre koncentráló légitámadását a szíriai légitámaszpont ellen. Fallon így nyilatkozott a támadásról:

a szíriai rezsim kétszer is gondolja meg, mielőtt a jövőben ismét gáztámadást követne el"

Úgy gondolja, hogy az amerikai támadás teljes mértékéig indokolt és szükségszerűen korlátozott volt, és ezután pedig hosszú távú megoldást kell találni a kialakult konfliktusra.

Fallon is azt az álláspontot képviseli, amely szerint ennek egyik feltétele

Aszad távozása, amit azzal indkoltt, hogy nem vezetheti Szíriát olyasvalaki, aki vegyi fegyverrel írtja a népét.

Hasonlóan nyilatkozott korábban Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövet is.

A másik feltétel pedig az, - mivel hat éve húzódik a szíriai háború - hogy sürgős politikai rendezés szükséges annak lezárásához.

Irakkal példálózik a védelmi miniszter, hiszen szerinte ott is sikerült kialakítani egy olyan rendszert, amelyben elfér egymás mellett a siíta, szunnita és a kurd közösség is. Azt is mondta, hogy az Aszaddal szövetséges Oroszországnak is hajlandónak kell lennie az együttműködésre és segítenie kell rendszabályozni a szíriai rezsimet.

Az orosz közbenjárás azért is rendkívül fontos, mert befolyásuk van Szíriában.

Michael Fallon azt mondta: felelősnek tartja Oroszországot a múlt heti szíriai szarintámadásért, mert támogatja Aszad rezsimjét. Szerinte, ha az oroszok mentesülni akarnak az ilyen vádaktól, akkor rá kell venniük Aszad szíriai elnököt arra, hogy letegyék a vegyi fegyvereket, és Oroszországnak kötelessége bekapcsolódnia az ENSZ békefenntartó intézkedéseibe.

Véget vethetünk a szíriai nép szükségtelen szenvedéseinek, de csak akkor, ha Moszkva is megérti a csütörtök éjszakai amerikai légitámadás üzenetét

- mondta a brit védelmi miniszter