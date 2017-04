A mini világban eddig 50 ország látványosságai kaptak helyet, de az alkotók ígérik, hogy folyamatosan bővítik az interaktív kiállítást.

Négy év alatt épült fel a mini világ

A négy év alatt felépülő liliputi világban helyet kapott többek között Mekka, a Tádzs Mahal, a Panama-csatorna, az Abbey Roadon masírozó Beatles, a pekingi Tiltott Város, és a Rio de Janeiró-i Megváltó Krisztus-szobra is.

10 ezer jármű közlekedik a kicsinyített világban

Az építők mindenre gondoltak,a mini repülőtéren le és felszállnak a gépek, a vasúti síneken apró vonatok robognak, ráadásul Velence csatornáin gondolák úsznak a vízen. A mini világban összesen 10 ezer jármű kapott helyet.

Adele is koncertezik

De nem csak a járművek interaktívak, a különböző helyszíneken igazi élethelyzetekbe leshetnek bele a látogatók. Manhattanben egy balesethez siető mentőautót láthatnak, de az épületek ablakain is beleshetnek és megnézhetik, hogy mit csinálnak az ott élő emberek.

Londonban több híresség, például Adele, vagy a The Clash koncertjeit is megnézhetik az arra kíváncsiak, sőt még bele is hallgathatnak azokba. Az élményt villódzó fények teszik teljessé.New Yorkot a Szabadság-szobor, az Empire State Building, a Broadway, és a Central Park képviseli.

Még bővítik a mini világot