Egyre több gyereket kényszerítenek öngyilkos merényletekre

Többször is halálhírét keltették már a Boko Haram brutalitásáról hírhedt vezérének, Abubakar Shekaunak, aki helyett az Iszlám Állam már korábban kinevezett egy új vezetőt. Most mégis megjelent egy új videón. A terrorszervezetben belső harc is kitörhet. Augusztus 19-én jelentette be a nigériai hadsereg, hogy halálos sebet kapott a Boko Haram vezetője, Abubakar Shekau.