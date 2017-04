Halála után még szitává lőtték Oszama bin Ladent

Újabb könyvet írt Robert O'Neill, az amerikai tengerészgyalogság különleges egységének az a tagja, aki 2011-ben megölte Oszama bin Ladent, az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat vezetőjét. Ebben úgy vélte, nemzetközi botrányhoz vezetett volna, és veszélybe sodorta volna az elitegység más akcióit, ha nyilvánosságra hozzák a "szitává lőtt" terrorista vezérről készült fotókat.

A The Operator című könyv Robert O'Neill második munkája, amelyben beszámol a tengerészgyalogságnál eltöltött éveiről és annak a mintegy 400 bevetésnek az érdekességeiről, amelyekben részt vett. Szerinte a legkülönlegesebb feladata a 2011-ben a pakisztáni Abbotábád városban végrehajtott misszió volt.

Ekkor ütött rajta, és végzett Oszama bin Ladennel a rejtekhelyén a hattagú elitcsapat.

O'Neill leírta, miért nem tettek közzé fotókat a likvidált terrorista vezérről, és a könyvnek ezt a részletét a The New York Daily News hasábjain is megjelentette.

Felidézte, hogy a háromszintes házban

először bin Laden fiával, Káliddal találkoztak.

A fiú oldalán egy AK–47-es karabély lógott, és úgy tűnt, nem adja meg magát, ezért agyonlőtték.

A harmadik emeleten egy hálószobában találtak rá bin Ladenre, két nő társaságában. A szobába Robert O'Neill lépett be elsőként, és azonnal lőtt.

Miután a terrorista vezér meghalt, holttestét "gyakorlatilag szitává lőtték".

O'Neill szerint az erről készült képek nemzetközi botrányt kavartak volna, és a valószínűsíthetően megindított vizsgálatok veszélybe sodorták volna az elit egység további akcióit.

Leírta azt is, hogy bin Laden földi maradványait teljes azonosításra visszaszállították Afganisztánba, majd onnan a Carl Vinson repülőgép-hordozóra vitték, és valahol az Arab-tengeren – az egyik katonatiszt által tartott rövid vallási szertartás után – 2011. május 2-án a vízbe csúsztatták.