Palesztin terrorista szúrt halálra egy brit nőt Jeruzsálemben

Konyhakéssel szúrt le egy fiatal brit nőt egy palesztin terrorista az egyik jeruzsálemi villamoson pénteken.

A támadót járókelők és rendőrök teperték le – számolt be róla a The Times Of Israel. A nő nem sokkal azután halt meg, hogy kórházba szállították. Egyelőre nem sokat tudni az áldozatról, csak annyit, hogy 25 év körüli, és valószínűleg diákként vagy turistaként érkezett.

A gyilkost a rendőrség már azonosította. Az 57 éves férfi, akit Jamil Tamimi-nak hívnak, az előzetes vizsgálatok szerint hosszú ideje mentális problémákkal küzdött. Év elején úgy akart öngyilkos lenni, hogy megpróbált lenyelni egy borotvapengét. Előélete is sokatmondó, 2011-ben bűnösnek találták a saját lánya ellen elkövetett szexuálisan zaklatás ügyében.