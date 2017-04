Észak-Korea: Készen állunk egy atomtámadásra

A diktatórikus Koreai Népi Demokratikus Köztársaság katonai parádéval ünnepli a alapítója, Kim Ir Szen születésének 105. évfordulóját. Ennek alkalmából jelentette ki a katonai vezetés, hogy képesek atomcsapásra, ha provokáció érné államukat. Ezzel nyilvánvalóan arra az amerikai hadiflottára céloztak, amely éppen Észak-Korea partjai felé közelít.

„Felkészültünk arra, hogy egy totális háborúra totális háborúval válaszoljunk.

Készen állunk arra, hogy saját nukleáris válaszcsapással vágjunk vissza bármilyen atomfenyegetésre

– jelentette ki Csö Rjonghö, a Koreai Munkapárt politikai bizottságának elnökségi tagja, aki vélhetően az ország második embere Kim Dzsongun után.

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság éppen alapítója és halála után örökös elnöknek kikiáltott, Kim Ir Szen születésének 105. évfordulóját ünnepli hatalmas katonai parádéval. Ugyanakkor az Egyesült Államok egy hadiflottát vezényelt a Koreai-félszigethez, ugyanis Kim Dzsongun észak-koreai diktátor már öt nukleáris kísérletet végzett az utóbbi időben, és

várhatóan az ünnepség alkalmából egy rakétatesztre vagy akár egy kísérleti atomrobbantásra készül.



Léggömbháború Dél-Koreából léggömbökkel röplapok százezreit küldte ma Észak-Koreába egy olyan csoport (Észak-Korea Szabad Harcosai), amely a kommunista országból elszökött emberekből alakult. A röplapokon a phenjani rendszert bírálták, és azt taglalták, hogy az ország jelenlegi vezetője, Kim Dzsongun milyen szerepet játszott idősebb testvére, Kim Dzsongnam februári malajziai meggyilkolásában. A héliummal megtöltött tíz ballont Szöultól nyugatra fekvő Gimpo-hegyről engedték fel. A röplapok mellett kétezer egydolláros amerikai bankjegyet, DVD-ket, mágneses adatrögzítőket, ötszáz ismertető füzetecskét is küldtek velük. A dél-koreai rendőrség közlése szerint a két ország határának több pontján közel száz darab Phenjan-barát szöveget tartalmazó röplapot találtak. Ebben az észak-koreai rendszer alapítóját, Kim Ir Szent a Naphoz hasonlították.

Donald Trump amerikai elnök nemrég Washingtonban látta vendégül a kínai elnököt, és arra próbálta rávenni Hszi Csin-pinget, hogy segítsen megfékezni az észak-koreai vezetés provokációit. A kínai elnök békés megoldást szorgalmazott, de Trump kijelentette: az USA kész egyedül is „elintézni”, „megoldani” az észak-koreai problémát. Egyesek Kim Dzsongunnak szóló figyelmeztetést is látnak abba, hogy múlt héten élesben vetette be az USA hadserege Kelet-Afganisztánban a legerősebb nem nukleáris rakétáját.

Bármelyik pillanatban kitörhet a konfliktus



– fogalmazott a kínai külügyminiszter, Wang Li pénteken. Hozzátette: ha ez bekövetkezne, ennek a háborúnak nem lennének győztesei.

A Carl Vinson repülőgép-hordozó három, rakétákkal felfegyverzett kísérőhajóval feltehetően holnap éri el a kijelölt helyét a Koreai-félszigetnél. Phenjanban eközben az ünnepi katonai díszszemlén

először vonultak fel tengeralattjáróról indítható interkontinentális ballisztikus rakéták is



a BBC tudósítása szerint. Fegyverszakértők úgy vélik, hogy ezek hatótávja meghaladja az 1000 kilométert, és két új, eddig még nem látott típust is felfedezni véltek, amelyekről nem világos, hogy tesztelték-e már őket. A „Nap napja” elnevezésű ünnepségen természetesen Kim Dzsongun előtt vonult fel a hadsereg, a diktatúra dinasztiájának „ősapjára”, Kim Dzsongun nagyapjára emlékezve.