A csütörtök éjszakai, afgán terroristák elleni bombatámadás legalább 90 terrorista halálát okozta és legalább három alagút is megsemmisült. Az amerikaiak ledobták az eddig ismert legnagyobb és legnehezebb nem nukleris bombájukat, amelyet "minden bombák anyjaként" is emlegetnek. Civilek nem haltak meg.

Eddig 36 halottról számoltak be pénteken, mára viszont már legkevesebb 90 terrorista haláláról beszélnek a csütörtök éjszakai légitámadást követően.

A dzsihadisták tagadják, hogy közülük bárki is meghalt volna, de Eszmail Sinvar a körzet kormányzója szerint a bombázást követően

a dzsihadista szervezet 92 harcosa halt meg. Továbbá még három földalatti alagút és a felhalmozott fegyverkészletek többsége is megsemmisült.

A bomba, amit minden bombák anyjaként is emlegetnek a 10,2 tonna súlyú és GPS irányítású eszközt most először vetették be, az afganisztáni Nangarhar tartományban.

A brit The Guardiannek azt nyilatkozta egy környéken lakó férfi, hogy

azt hitte, eljött a világvége.

A ház falai megrepedtek, ajtajai és ablakai pedig betörtek. Az Iszlám Állam ellenes akcióban civilek nem haltak meg. A beszámolók szerint a helyi lakosok nagy része már akkor elhagyta a térséget, amikor az amerikai műveletek elkezdődtek.