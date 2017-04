Ezerkétszáz palesztin rab éhségsztrájkba kezdett

A sztrájkot a Ciszjordániát kormányzó, mérsékelt Fatah párthoz tartozó, és terrortevékenységért ötszörös életfogytiglanra és még negyven évre ítélt Marván Bargúti, Mahmúd Abbász palesztin elnök lehetséges utódja indította. Hozzá csatlakoztak a rivális, radikális iszlamista rabok is.

Bargúti cikket írt a The New York Timesba, amiben azzal vádolta Izraelt, hogy hatóságai a szabálytalanságok elfogadtatása érdekében önkényes letartóztatásokat hajt végre, terroristaként kezelik a rabokat, és kínzások is előfordulnak a börtönökben.

500 rab jogerős ítélet nélkül van börtönben

Rámi Hamdalláh palesztin miniszterelnök és a Hamász gázai vezetői üdvözölték a sztrájkot. Az izraeli börtönökben 6300 palesztin foglyot, köztük ötvenhét nőt és háromszáz kiskorút őriznek biztonsági megfontolásokból. 500 rab jogerős ítélet nélkül, adminisztratív fogságban van. Az izraeli hatóság azért nem indít ellenük eljárást, mert akkor lelepleződnének az informátorok.

A foglyok két héttel ezelőtt összeállították követeléseik listáját. Azt szeretnék, ha nem tartanának fogva senkit ítélet nélkül, ha felszámolnák a magán zárkákat, valamint lenne minden börtönszárnyban nyilvános telefon. Továbbá szeretnék, ha gyakoribbak lehetnének a családlátogatások és engedélyeznék a közös családi fotózásokat is.

Nem tárgyalnak a rabokkal

Gilád Erdán, belbiztonsági miniszter kijelentette, hogy nem tárgyalnak a sztrájkoló rabok képviselőivel. A börtönökben pedig fegyelmi intézkedéseket vezetnek be az éhségsztrájkolókkal szemben.