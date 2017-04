Drónokkal csempésznek drogot és mobilt a börtönökbe - video

Egyre több fejtörést okoz a brit börtönszolgálatoknak és a rendőrségnek a drónos csempészet. Egyre többször juttatnak ugyanis be a börtönbe a raboknak drogot, mobiltelefont, sőt fegyvert is kívülről, távirányítású repülőeszközökkel, főleg ejszaka.

Külön rendőrségi csoportot hozna létre az angol rendőrség és a büntetésvégrehajtási szervek a drónos csempészet ellen. Egyre többször fordul elő, hogy drónokkal próbálnak meg bejuttatni drogot vagy mobiltelefont, esetleg még kisebb fegyvreket is angliai vagy Wales-i börtönökbe. A BBC által közölt video is egy tavalyi ilyen esetet mutat Londonban:

Millió fontos PR-trükk?

A probléma az, hogy hiába fülelik is le a drónt, a csempészt magát nem könnyű megtalálni és elkapni. Ráadásul különösebb képzettség sem kell egy drón irányításához, mert nagyon könnyű irányítani ezeket a szerkezeteket.

„A drónok jelentette veszély világos, de elkötelezett munkatársakkal meg lehet állítani azokat, akik ilyen bűncselekményeket követnek el az ország egész területén. Az üzenem nekik, megtaláljuk, és el fogjuk kapni őket” – jelentette ki Sam Gyimah, a börtönök állapotáért felelős miniszter.

A felállatandó drónellenes rendőri egység létszámáról részleteket nem közöltek a brit hatóságok, de biztonsági szakértők becslése szerint 3 millió font (1,1 milliárd forint) kellene hozzá legalább.

A korrupció nagyobb probléma

Ráadásul egyesek szerint az egész csak kommunikációs trükk, hogy elterelje a figyelmet arról: a börtönökbe valójában azért virágzik a csempészet, mert jelentős a korrupció a börtönőrök között. Ez a véleménye a büntetésvégrehajtás antikorrupciós egységének korábbi vezetőjének. John Podmore kifejtette:

múlt évben 33 drónos incidens volt a börtönöknél, miközben évente 10 ezer számra találnak illegális mobilokat raboknál.

Ugyanakkor a börtönőrök egyesületének vezetője, Mike Rolfe azt állítja, hogy a rabok egyre többször számolnak be arról, hogy esténként drónokat látnak csomagokkal átrepülni a börtönfalakon. Azt ő is hozzátette: ennél még mindig sokkal nagyobb probléma az a kaotikus helyzet a börtönökben, aminek következtében mobil, drog, de még fegyver is viszonylag könnyen bejuttatható.

Három közelmúltbeli drónfogás, egyre szigorodó ítéletek: