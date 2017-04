Megszavazták a brit előrehozott választásokat

Nem okozott meglepetést brit törvényhozás alsóháza az előrehozott parlamenti választásokkal kapcsolatban.

Theresa May miniszterelnök, aki korábban határozottan elvetette az idő előtti választások megrendezését, kedden jelentette a tervet és a június 8-ai időpontot. A váratlan bejelentéskor arra hivatkozott, hogy a jelenleginél erőteljesebb választói mandátummal szeretné elkezdeni a brit EU-tagság megszűnéséről folytatandó tárgyalássorozatot az Európai Unióval.

A brit törvények szerint ötévente tartanak választásokat, tehát csak 2020-ban lett volna esedékes az újabb voksolás.

A törvény felülírásához az alsóházi képviselők kétharmados többsége szükséges, de szerdán ennél is nagyobb arányban hagyták jóvá az előrehozott választások megtartását. Az indítványra 552-en igennel, 13-an nemmel szavaztak.

A hivatalos kampányidőszak májusban kezdődik. A legnagyobb brit közvélemény-kutató cég kimutatta, a választók 43 százaléka voksolna a konzervatívokra, 24 százalékuk a Munkáspártra, 11 százalék pedig a Liberális Demokratákra. Ha a júniusi választásokon is marad ez az arány, a Konzervatív Párt 382 fős alsóházi frakcióval alakíthatna új kormányt.

Konfliktus viszont már most is van, Theresa May ugyanis nem szeretne televíziós vitát, viszont Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője, és a többi párt is kiáll a nyilvános vita megrendezése mellett.