Több ponton is a Soros György által javasolt bevándorlásbarát intézkedéseket foglalta hivatalos dokumentumba az Európai Parlament balliberális többsége egy április eleji határozatában. Többek között biztonságos és egyben legális útvonalak kiépítését, a családegyesítések felgyorsítását, valamint a bevándorlás propagálását szeretné előmozdítani az EP.

Kiterjesztenék a menekültek fogalmát, szélesebb mozgásszabadságot biztosítanának a bevándorlóknak, előmozdítanák a legális migrációt, és ami a legfontosabb, megkönnyítenék a családegyesítéseket és az áttelepítéseket –mindez az április 5-én az Európai Parlament baloldali, liberális és zöld többsége által elfogadott dokumentumában szerepel. Az irat azt a képtelen állítást is megfogalmazza, hogy az EU eddig túlságosan is a bevándorlók beáramlásának csökkentésére vagy megállítására összpontosított. A dokumentumot egyébként az összes hazai baloldali-liberális párt, köztük az LMP képviselője is megszavazta.

Legálissá tennék az illegális migrációt

A jelentés megállapítja, hogy a nemzetközi migráció hozzájárulhat a társadalmi-gazdasági fejlődéshez. A populizmus ellensúlyozása érdekében pedig olyan pozitív narratívák kidolgozását sürgeti, amelyek a migrációt a befogadó országok számára lehetőségként jelenítik meg. Az állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottság által megfogalmazott kiegészítés szerint az embercsempészettel és az emberkereskedelemmel szembeni fellépés legjobb módja a törvényes és biztonságos utak létrehozása a migránsok és a menekültek számára, ezért javasolják a legális bevándorlási útvonalak létrehozását és megerősítését.

Az EP által április elején elfogadott dokumentum azonban nem tekinthető a testület önálló szellemi termékének, mivel nagyon hasonló gondolatokat fogalmazott meg még 2015-ben Soros György multimilliárdos, tőzsdespekuláns. Az amerikai üzletember a Marketwatch oldalán megjelent véleménycikkében többek között azt írta, ki kellene alakítani biztonságos útvonalakat a menekültek számára Görögországból és Olaszországból a többi európai országba, évi egymillió menedékkérőt integrálnia kellene Európának, valamint minden menekült számára 15 ezer eurót kellene rendelkezésre bocsátani, hogy az első két évben fedezni tudják a kiadásaikat. Az utóbbi összeget természetesen hitelek felvétel teremtené elő Soros.

Soros szavait idézi az Európai Parlament határozata

Az Európai Parlament április 5-én elfogadott határozatában majdnem szó szerint átvették Sorostól a biztonságos, legális migrációs útvonalak ötletét. Így fogalmazott az EP-dokumentuma: „tudomásul veszi a bizottság arra irányuló javaslatát, hogy hozzák létre az áttelepítés uniós keretét, ugyanakkor kéri, hogy tegyenek további uniós szintű erőfeszítéseket a legális útvonalak létrehozására és megerősítésére, amely kiegészítené az áttelepítést."

Az EP ugyancsak Soros logikája mentén érvel amellett, hogy a migráció jó és áldásos Európa számára. Az elfogadott dokumentumban az szerepel, hogy „a nemzetközi migráció – amint erre a történelem során már volt példa – hozzájárulhat a társadalmi-gazdasági fejlődéshez, és az ezzel kapcsolatban használt narratívának pozitívnak kell lennie, amely elősegíti a probléma, valamint az ehhez kapcsolódó közös előnyök valódi és objektív megértését az idegengyűlölő, populista és nacionalista szólamok ellensúlyozására."

Magyarországtól pénzeket vennének el

A Soros által sürgetett befogadást és kötelező kvótát ajánlja az Európai Parlament dokumentum is, bár meglehetősen furcsa módon csomagolták be az üzenetet. Azt írták: „a tagállamok közötti szolidaritás elvén alapuló közös európai migrációs politika létrehozását, amely megerősíti az unió külső határait és biztosítja a biztonságos és rendezett, többek között körkörös migrációt lehetővé tevő jogszerű csatornákat, egy olyan, hosszú távon fenntartható szakpolitikaként, amely előmozdítja a növekedést és a kohéziót az unión belül."

Soros folyamatosan azt mondja, hogy több pénz kell a migráció kezeléséhez. Hasonló következtetésre jut az EP jelentése is, bár igaz, hogy ott még nem tartanak, hogy hitelfelvételt, adóemelést javasoljanak, mint Soros - inkább afelé tapogatóznak, hogy a belső fejlesztési pénzeket kellene átcsoportosítani, ami azt jelentené, hogy Magyarország és Közép-Európa számára kevesebb pénz jutna, gyakorlatilag tőlünk vennék el a migránsokra szánt pénzt.