Párizsi merénylet: korábban is rendőröket akart ölni a terrorista

Hivatalosan még nem nevezték meg a terroristát, de az Iszlám Állam közölt egy nevet.

A támadó szélsőséges iszlamista volt, jól ismerték a hatóságok. Azonosították, de a nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, nehogy az esetleges társai elmenekülhessenek.

Sajtóértesülések szerint a terrorista büntetett előéletű, mert 2005-ben megpróbált megölni három rendőrt – írta a The Guardian. A Daily Mail azt is hozzáteszi, hogy 20 éve is tett erre kísérletet.

A BBC viszont arról írt, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet megnevezte a merénylőt, Abu Juszuf al-Balgikit.

Ez egy úgynevezett "harci név" – az Iszlám Állam minden dzsihádistának ad egy ilyet, az eredeti neve helyett. A most közölt név arra utal, hogy a terrorista belga származású. A francia rendőrök házkutatást tartottak egy Seine-et-Marne-i lakásban, amely azé a férfié, akié a támadáshoz használt kocsi is. Azt viszont nem erősítették meg, hogy ő maga volt a merénylő is.

A merénylő automata fegyverével egy rendőrt lőtt agyon, két másikat pedig megsebesített a Le Monde szerint. A támadó is meghalt. Sokan voltak a Champs-Élysées-n, Párizs egyik legforgalmasabb sugárútján, szemtanúk is vannak.

Az egyik közeli étterem tulajdonosa azt nyilatkozta a Daily Mailnek, hogy amint meghallották a lövéseket, az alagsorba menekültek a vendégekkel.

Két vagy három lövést hallottam, azután elszabadult a pánik körülöttem” – nyilatkozta egy másik szemtanú a BBC-nek.

Egyikük mindössze 10 méterre állt a történtektől, neki nem esett baja. Egy turista viszont könnyebben megsérült, golyószilánk fúródott a térdébe. Egy nő azt mondta, pánik tört ki a metróállomás környékén, „az emberek minden irányba futottak".

A merénylet három nappal az elnökválasztás első fordulója előtt történt.