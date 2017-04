Fellebbez a lockerbie-i robbantás egyetlen elítéltjének családja

Az egyetlen elítélt évekkel ezelőtt meghalt, most mégis fellebezést nyújt be a család, hogy tisztázza a férfit.

Abdelbászet Ali Mohamed al-Megrahit 27 év börtönre ítélte a skót bíróság a lockerbie-i repülőgép-robbantás miatt, de rákja miatt 2009-ben kiengedték, rá három évre pedig meghalt. Máig ő az egyetlen olyan gyanúsított, akit elítéltek a lockerbie-i merényletért.

Megrahit viszont mindig is tagadta, hogy bűnös lenne, a család ügyvédje most közölte: két héten belül fellebbezést nyújtanak be. A család szerint a tanúvallomások nem megbízhatóak, ezért szeretnék elérni Megrahi posztumusz felmentését.

Még a merénylet áldozatainak családtagjai közül sincs mindenki meggyőződve róla, hogy Megrahi követte volna el a robbantást.

Az áldozatok hozzátartozóinak szervezete szerint a merénylet inkább Iránra utalhat, mert a lockerbie-i merénylet előtt öt hónappal egy amerikai hadihajó a Perzsa-öbölben tévedésből lelőtte az Iran Air légitársaság egyik utasszállító repülőgépét. Irán soha nem fogadta el, hogy a szerencsétlenség tévedés következménye volt.

Mi történt Lockerbie-ben?

Az azóta megszűnt amerikai Pan Am légitársaság Londonból New Yorkba tartó Boeing 747-es óriásgépét 1988. december 21-én felrobbantották. A merényletben 270-en haltak meg, köztük négy magyar utas is. A repülőgép roncsai a skóciai Lockerbie-re zuhantak, az áldozatok közül tizenegy kisváros lakója volt.

London és Washington három évre rá büntetőeljárást kezdeményezett két líbiai hírszerzési ügynök ellen, akiket a pokolgép elhelyezésével vádoltak. Azt feltételezték, hogy Líbia a Tripoli és Bengázi ellen 1986-ban végrehajtott amerikai légitámadást torolta meg a merénylettel.