Nem egyforma brexitet akarnak

A brit Munkáspárt kormányra kerülése esetén első lépéseként egyoldalúan garantálná a Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgárok jogosultságait.

A legújabb felmérések is mindazonáltal azt jelzik, hogy a június 8-ára kiírt előrehozott választások fő esélyese a kormányzó Konzervatív Párt, amely viszonossági alapon kívánja biztosítani a külföldi uniós munkavállalók jogait, hasonló egyidejű garanciákat elvárva az EU-társállamoktól az ott élő britek számára.

Sir Keir Starmer, a 2010 óta ellenzékben politizáló Munkáspárt árnyékkormányának brexit-ügyi miniszterjelöltje, aki kedden ismerteti pártja választási stratégiájának főbb pontjait, a sajtóhoz kedd hajnalban előzetesen eljuttatott részletek szerint beszédében kijelenti: ha a Labour megnyeri az előrehozott parlamenti választásokat, "kormányzásának első napján érvényteleníti" a Theresa May miniszterelnök vezette jelenlegi konzervatív párti kormány brexit-stratégiáját.

Feltétel nélkül

Starmer szerint a legsarkalatosabb horderejű különbség a konzervatívok és a Labour stratégiája között az, hogy ha a Munkáspárt kormányt alakíthat, mindenképpen megőrzi az Európai Unió egységes belső piaca kínálta előnyöket a brit gazdaság számára. E stratégia keretében a Labour-kormány szintén megalakulásának első napján feltételek nélkül, akár egyoldalúan garanciát vállalna a Nagy-Britanniában élő és dolgozó 3,5 millió külföldi EU-polgár jogosultságainak megvédésére a brit EU-tagság megszűnése utáni időszakban is.

Viszonosság

Theresa May már korábban bejelentette, hogy az Egyesült Királyság az EU-tagság megszűnése után nem kívánja fenntartani tagságát az Európai Unió egységes belső piacán sem, mivel e tagsághoz olyan feltételeket kellene teljesíteni, mintha a brit EU-tagság meg sem szűnne. A brit kormány jelezte azt is, hogy a kilépési tárgyalások korai szakaszában megállapodást szeretne elérni az Egyesült Királyságban élő külföldi EU-állampolgárok jogainak garantálásáról, de úgy, hogy az EU-társállamok is ezzel egy időben, viszonossági alapon garanciát vállaljanak az ott élő britek jogosultságainak további érvényesítésére. Sir Keir Starmer ezt a viszonossági feltételt veti el a Munkáspárt brexit-stratégiájának elemeit ismertető keddi beszédében, "szégyenletes igazságtalanságnak" minősítve, hogy a konzervatív kormány nem hajlandó a brit gazdaságban dolgozó több millió külföldi EU-munkavállaló jogosultságainak egyoldalú garantálására.

48 : 27

Az ICM közvélemény-kutató cég a The Guardian című baloldali brit napilap megbízásából elvégzett országos vizsgálatában kimutatta, hogy a Konzervatív Pártot jelenleg a választók 48 százaléka támogatja, a Munkáspártra 27 százaléknyian szavaznának. A nem arányos brit választási rendszerben e 21 százalékpont különbség azt jelentené, hogy a konzervatívok 400 körüli taglétszámú frakciót alakíthatnának a 650 fős alsóházban, vagyis létszámfölényük az összes több párt frakciójának együttes létszámához képest elérhetné a 150 főt a mindössze 17 fős jelenlegi konzervatív többség helyett.

Néhány napon belül ez a második olyan felmérés, amely földcsuszamlásszerű konzervatív győzelem lehetőségét vetíti előre.

A ComRes közvélemény-kutató cég a Sunday Mirror című baloldali vasárnapi brit lap megbízásából elvégzett országos felmérésében kimutatta, hogy a Konzervatív Párt támogatottsága az előrehozott választások múlt heti bejelentése óta 4 százalékponttal emelkedett, és elérte az 50 százalékos lélektani szintet. A Munkáspárt a ComRes felmérése szerint 25 százalékon áll, vagyis feleannyian támogatják, mint a Konzervatív Pártot. Ha ez a megoszlás érvényesül a június 8-ai parlamenti választásokon, a Konzervatív Párt létszámfölénye az összes többi párt alsóházi frakciójának együttes létszámához képest meghaladná a kétszázat a jelenlegi 17 helyett.