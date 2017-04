A valódi kérdés a migráció megállítása, ebben nem engedhet Magyarország

Aki beengedi Európába a migránsokat, számoljon azzal, hogy gyermekei, unokái más világban fognak élni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Parlament plenáris ülését követő nemzetközi sajtótájékoztatón, Brüsszelben. Orbán Viktor szerint a migráció az egyik legfontosabb kérdés az unióban, sorskérdés, amely feszíti a közösséget, de meg kell próbálni azt egyben tartani. Soros György nemzetközi spekuláns, mivel saját érdekei ezt diktálják, az illegális migráció pártján áll, ez ellen lép fel Magyarország - és minden konfliktus mélyen ez az ellentét húzódik meg. A brüsszeli vitanapon Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy meg akarja védeni Magyarország érdekeit. Ahogy a sajtótájékoztatón szóba került, egy tízmilliós országnak kell a nagyhatalmakkal szemben védenie a saját érdekeit. Ráadásul a brüsszeli bürokratákra egyértelmű hatással van Soros György. Ugyanakkor tény, hogy nagyon sok külföldi uniós képviselő - például brit, lengyel vagy olasz politikusok - látványosan Orbán Viktor mellé álltak, és kifejezetten megköszönték neki mindazt, amit a migrációval kapcsolatban tett.

A migránsok nem fognak integrálódni

A migrációban két kultúra találkozik, az egyik az európai, amely szétválasztja a vallást és a politikát - mondta Orbán Viktor. A másik pedig, épp ellenkezőleg, azt vallja, hogy nem lehet szétválasztani. Ellentétben azzal, amit sokan gondolnak Európában, ez a két kultúra nem fog keveredni, nem fognak integrálódni a migránsok, nincs esély arra, hogy egy új, jobb minőség jöjjön létre - hangsúlyozta.

Mi azt kérjük, hogy ne akarják ránk kényszeríteni, hogy mi is egy ilyen világban éljünk - tette hozzá.

Középpontban a menekültkérdés

Az igazi kérdés itt a menekültkérdés – mondta Orbán. Ezért állunk vitában a bizottsággal és a Soros-birodalommal. Itt arról van szó, hogyan válaszolunk az uniót érintő demográfiai kihívásra. Az egyik megközelítés ezt a problémát a bevándorlással oldaná meg.

Mi úgy gondoljuk, hogy

a demográfiai kihívásokat saját erőforrásból próbáljuk megoldani, ezért költi a magyar kormány a GDP jelentős részét a családtámogatásokra – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint a bevándorlás és az unió jövőjéről szóló nézetkülönbségek vezettek el a mostani vitához.

"Soros egy pénzügyi spekuláns"

Orbán Viktor Soros Györggyel kapcsolatban azt mondta, hogy mindennek a kiindulópontja, hogy egy pénzügyi spekulánsról beszélünk. Emberek milliói szegényedtek el, hogy neki profitja legyen – tette hozzá. Abból gyűjtött pénzt, hogy milliószámra tett tönkre embereket. Magyarországon is több százmilliós bírságot kapott, mert egy bank ellen spekulált, amit majdnem sikerült bedöntenie – mondta. Méltatlan az unió intézményeihez, hogy egy pénzügyi spekulánst a legmagasabb szinten fogadnak – mondta Orbán.

Soros György fényt kapott, ami jó hír – mondta a kormányfő, mert amit látunk, azt le tudjuk írni. Amikor mi külföldi pártalapítványoktól pénzt fogadunk el, azt nem szégyelljük – tette hozzá. Amikor valaki pénzt kap Sorostól, akkor ő is vállalja ezt. A magyar NGO-szabályozás esetében csak transzparenciát szeretnénk – jelentette ki a kormányfő. Nem véletlen, hogy az unió asztalán is van egy hasonló javaslat. Soros Györggyel 2010-ben találkoztam, és azóta is javasoltam több találkozót, de azok nem jöttek létre – mondta Orbán.

Soros György támogatja az illegális migrációt, Magyarország ezt a végsőkig ellenzi - valójában az utóbbi időszak minden konfliktusának ez az alapja.

Már nem az oktatási szabadságról van szó

A magyar kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarországnak ragaszkodnia kell a joghoz a felsőoktatási törvény esetében. Egyre inkább a szolgáltatások szabadságáról van szó, és a vita, úgy tűnik, eltolódott az oktatás szabadságáról a felsőoktatási törvény esetében – mondta Orbán Viktor. Az összes alapjogi kérdést lezártuk az unióval – tette hozzá.

Egyértelműen visszautasítom a meghívást a brexitklubba – mondta Orbán Nigel Farage szavaira válaszolva. Az együttműködés, és nem az elzárkózás politikáját akarjuk képviselni – tette hozzá. A magyar emberek 70 százaléka azt gondolja, hogy az unió jó az országnak, ez a legnagyobb arány az EU-ban. Orbán szerint ugyanakkor nem lehet eltagadni, hogy vannak különbségek.

A legfontosabb különbség a migráció. Mindenkinek látnia kell, hogy egy olyan kultúra, ami az állam és az egyház szétválasztására épül, nem tud keveredni egy olyannal, ami ezt elveti. Orbán szerint ennek következtében egy kétpólusú Európa jöhet létre. Mi nem akarjuk, hogy ezt ránk kényszerítsék, és nem is mondjuk azt, hogy mások a mi utunkat kövessék – jelentette ki a miniszterelnök.

Stabil Törökországra van szükség, mivel ha nincsen stabilitás, akkor mindnyájan bajban leszünk – mondta a miniszterelnök. - Fontos a demokrácia kérdése, de a stabilitás ennél is fontosabb – tette hozzá.

Orbán: Brüsszel illegális bevándorlókat akar betelepíteni

A kormányfő azt mondta, hogy Brüsszel illegális bevándorlókat is be akar telepíteni Magyarországra. Emlékeztetett arra, hogy ha egy bevándorlónak visszautasítják a kérelmét, akkor fellebbezhet, és be kell engedni Magyarország területére, és utána tud elmenni Németországba. Most a fellebbezés ideje alatt a tranzitzónában kell maradnia, ha a korábbi szabályozás lép életbe, akkor ismét szabadon mozoghatnak, mielőtt elbírálnák a kérelmét – tette hozzá.

A genfi normák egyértelműen fogalmaznak, mivel a menekültstátusz az első biztonságos országig szól – mondta Orbán. Nincsen kő a szívem helyén, és azt gondolom, hogy a migránsok áldozatok – tette hozzá. A segítséget kell odavinni, ahol vannak. Ha a befogadás és a szétosztás automatikus lesz, az meghívás lesz mindenki számára – jelentette ki a kormányfő.