Öt golyót eresztett kikötözött kutyája fejébe egy leszerelt amerikai katonanő és szintén katona barátja. A nő állandó társként kapta maga mellé a kutyát, hogy az átsegítse őt a poszttraumás stressz szindrómán. A brutális gyilkosságot videóra vették, és feltették az egyik közösségi oldalra.

A két katona videofelvételt készített arról, hogyan végzik ki a saját kutyájukat.

Egy fához kötözték a kutyát, és egymás után ötször fejbe lőtték.

Mindezt filmre is vették. A videót nyilvánosságra is hozták a Facebookon. Olyan képeket is töltöttek fel mellé, amelyen a katonanő széles vigyorral az arcán az elpusztult kutyával pózol, alkohollal a kezében.

A videón az is hallható, ahogyan egymást bátorítják.

A pár, mielőtt lelőtték volna a kutyát, katonai ruhában pózolt az állattal. Közzétettek olyan szöveges üzeneteket is az interneten, amelyekben az állt, hogy:

Kár, hogy el kell mennie, de biztosan boldogabb élete lesz ezután."

A videón a nő hangja is hallható, ahogyan elbúcsúzik a kutyájától.

A nő poszttraumás stressz szindrómával küzdött, miután leszerelt a katonaságtól. A kutyát pedig állandó társként kapta a férjétől, hogy az átsegítse ezen a betegségen.

A 23 éves Marinna Rollinst és kedvesét, a 25 éves Jarren Henget letartóztatták.