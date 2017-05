52 felületen talált dzsihádista anyagokat az Europol

Szélsőséges csoportok mintegy 2000, internetes felületeken terjesztett illegális propagandaanyagát azonosították be az európai uniós rendőri együttműködést koordináló szervezet, az Europol irányításával lefolytatott 48 órás művelet során - közölte az Europol kedden.

A görög, lengyel, portugál, amerikai és belga hatóságok bevonásával végzett - elsősorban az al-Kaida és az Iszlám Állam nevű terrorszervezet tevékenységére fókuszáló - művelet keretében azt is megállapították, hogy a terroristacsoportok olyan online felületeket is létrehoztak, amelyeket nem csak propagandaanyagait terjesztésére használnak, hanem tevékenységük finanszírozására is.

A közlemény szerint a szélsőséges csoportok rendszerint egyszerre több közösségi médiafelületet is használnak tartalmaik megjelenítésére és arra, hogy eljuttassák azokat támogatóikhoz, szimpatizánsaikhoz. Az azonosított 52 platform között főként olyan felületek találhatók, amelyek nem igénylik a felhasználók kilétének azonosítását.

Az említett tartalmak eltávolítása az érintett szolgáltatók felelőssége saját felhasználói feltételeiknek megfelelően - közölte a rendőri szervezet.