Németország támogatja a határellenőrzés fenntartását

A német kormány támogatja az Európai Bizottság javaslatát a schengeni övezet belső határának egyes szakaszain ideiglenesen visszaállított határellenőrzés további hat hónapra szóló fenntartásáról.

A német kormány megítélése szerint "migráció-politikai és biztonságpolitikai okok miatt" egyelőre nincs lehetőség a német-osztrák határon 2015 szeptemberében visszaállított ellenőrzés feloldására - mondta Johannes Dimroth, a szövetségi belügyminisztérium szóvivője szerdán Berlinben.

Nemcsak a migrációról van szó, hanem a közbiztonságról is, és mindkét elem szorosan összefügg az uniós külső határok védelmével, amellyel kapcsolatban ugyan vannak már eredmények, de nem elégségesek a belső határok ellenőrzésének visszavonásához - mondta a szóvivő.

Szerinte "erőteljesen és gyorsan" végre kell hajtani a külső határok védelmének megerősítéséről szóló uniós döntéseket.

Ehhez Németország minden szükséges technikai és személyzeti segítséget megad.

A "migrációs áramlatokat" is folyamatosan szemmel kell tartani annak mérlegeléséhez, hogy mikor lehet feloldani a belső határok ellenőrzését. Az EU területére érkezők száma mellett a Németországba érkezők száma is fontos tényező, vagyis azt is biztosítani kell, hogy a külső határok és Németország között fekvő tagállamok továbbra is betartsák a menekültügyi előírásokat.

Arra a kérdésre, hogy lehet-e szükség az osztrák-olasz határon fekvő Brenner-hágó lezárásához, a szóvivő azt mondta, hogy Észak-Afrika felől továbbra is jelentős "migrációs potenciállal" kell számolni, de pillanatnyilag nincsenek arra utaló jelek, hogy számottevően növekedne az Olaszország és Ausztria irányából érkező menedékkérők száma.

A német-svájci határon tapasztalható folyamatokkal kapcsolatban azt mondta, hogy

érzékelhetően emelkedik az érkezők száma, de nem annyira, hogy be kellene vezetni a határellenőrzést.

Az EB kedden terjesztette elő javaslatát, amely szerint még fél évig fenn kellene tartani az ellenőrzést Ausztria, Dánia, Németország, Svédország és Norvégia érintett határszakaszain. "Közös erőfeszítésinknek köszönhetően a külső határok erősebbek és biztonságosabbak. A közös munka révén lehetőség van a biztonság és a mozgásszabadság egyidejű megteremtésére. Ez azt jelenti, hogy hat hónap múlva visszatérünk a schengeni rendszer rendes, belső határellenőrzések nélküli működéséhez" - mondta Frans Timmermans, a bizottság első alelnöke.