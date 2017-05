Az 53 éves filmsztár Angelina Jolie-tól való különválásuk után most adott hosszabb interjút az amerikai GQ Style magazinnak, ahol többek között arról számolt be, hogy problémáinak nagy részét saját maga okozta. Pitt elmondta, hogy családalapításkor felhagyott a káros szenvedélyeinek jó részével, köztük a füvezéssel, de továbbra is nagyon sokat ivott, ami problémát okozott a házasságában. Fél éve azonban nem szik alkoholt és egy terápiára is elkezdett járni. A szakításuk óta eltelt időt azzal töltötte, hogy szembenézett gyarlóságaival, kudarcaival és vállalta hibáit, a mostanában filmjei mellett kreatív tevékenységekkel foglalkozó színész.