Nem indulhat az orosz ellenzéki politikus az elnökválasztáson

Elutasította a Kirovi megyei bíróság Alekszej Navalnij fellebbezési folyamodványát egy sikkasztási ügyben, ami a hatályos orosz jogszabályi környezetben feltehetően kizárja annak lehetőségét, hogy az ellenzéki politikus jelöltként induljon a jövő évi elnökválasztáson.

Navalnijt és vádlott-társát, Pjotr Oficerov üzletembert az alsóbb szintű bíróság - egy megismételt eljárás során - februárban bűnösnek találta a Kirovlesz állami fakitermelő vállalatnál elkövetett, 16 millió rubeles (jelenlegi értékén mintegy 80 millió forint értékű) sikkasztás miatt. A politikus öt, Oficerov pedig négyévi felfüggesztett börtönbüntetést kapott, fejenként 500 ezer rubeles (2,5 millió forintos) pénzbírság mellett. Az ítélet a fellebbezés elutasításával hatályba lépett.

A verdikt kihirdetésénél mindkét elítélt csak az ügyvédje révén képviseltette magát. Navalnij jogi képviselője, Vagyim Kobzev kijelentette, hogy a bíróság figyelmen kívül hagyta az európai jog normáit, valamint az ügyfele ellen indított eljárás politikai jellegét. Kifogásolta, hogy a bíróság nem tette lehetővé tanúk és szakértők meghallgatását. Az ügyvéd, aki ügyfele felmentését kérte a fellebbviteli törvényszéktől, közölte, hogy ismét az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordul.

Kártérítés

Az EJEB tavaly februárban 3,4 millió rubeles (mintegy 17 millió forintos) kártérítést ítélt meg Navalnijnak azon a címen, hogy a Kirovlesz-ügyben 2013-ban elkezdődött, első bírósági eljárás során az illetékes orosz törvényszék megsértette a politikus emberi jogait. Emiatt az orosz legfelsőbb bíróság tavaly novemberben megsemmisítette az ítéletet és elrendelte a perújrafelvételt.

Navalnij, aki 2009-től Nyikita Belih kirovi kormányzó tanácsadója volt, az eredeti perben ötévi letöltendő börtönbüntetést kapott. A második eljárás ezt felfüggesztettre változtatta, mindkét elítélt esetében meghagyva az eredeti pénzbírságot. (Belihet egyébként tavaly júniusban 400 ezer eurónyi kenőpénz elfogadásának vádjával letartóztatták, a volt kormányzó tagadta bűnösségét.)

Nem hagyja abba a kampányt

Leonyid Volkov, Navalnij elnökválasztási stábjának vezetője szerdán közölte, hogy a politikus nem fejezi be a kampányolást, és az ítélet ellenére is megpróbálja hivatalos jelöltként bejegyeztetni magát. Az ellenzéki aktivista ugyanis úgy véli, hogy az orosz alkotmány csak azokat fosztja meg a jelöltséghez való joguktól, akiket büntetés-végrehajtási intézményben tartanak fogva. Ugyanakkor az elnökválasztás rendjéről rendelkező törvény a büntetés letöltése utáni tíz évre kizárja a politikai küzdelemből a súlyos bűncselekmény miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt személyeket is.

Az alkotmánybírósághoz fordulhat

Navalnij az orosz sajtóban megjelent első jogi elemzések szerint abban az esetben lehet mégis elnökjelölt, ha az EJEB a megismételt eljárás ítéletét is jogellenesnek minősíti - ami az újabb verdikt megsemmisítését vonhatja maga után -, vagy ha a politikus az alkotmánybírósághoz fordul és az úgy dönt, hogy az elnökválasztás rendjéről rendelkező jogszabály alaptörvény-ellenes. Marija Grisina, az orosz Központi Választási Bizottság titkára szerdán kijelentette hogy nincs joga indulni a választásokon a büntető törvénykönyv által súlyos vagy különösen súlyos bűncselekmény miatt elítélt személyeknek.

Korrupcióval vádolta a miniszterelnököt

Alekszej Navalnij legutóbb azzal hívta fel magára az orosz és a nemzetközi közfigyelmet, hogy márciusban egy, a világhálóra feltöltött videóban súlyos korrupcióval vádolta meg Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnököt. Kezdeményezésére március 26-án országos tüntetést tartottak a korrupció ellen. A politikust a hatósággal való szembeszegülés miatt 15 napra lecsukták. Medvegyev az ellene felhozott állításokat "nonszensznek", "zagyvaléknak" és politikai indítékúnak nevezte.

Szombaton az ellenzéki politikust a hatóságok által egyelőre elő nem kerített személyek zöld színű sebfertőtlenítővel arcon öntötték. Az oldatba feltételezhetően más anyagot is keverhettek, mert Navalnij jobb szeme vegyi égési sérülést szenvedett. Hasonló támadást legutóbb márciusban intéztek ellene.