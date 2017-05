Magyarországra illegálisan bejutni próbáló, Romániában már nyilvántartásba vett menedékkérőket, illetve az országba legálisan érkezett külföldieket tartóztattak fel a román hatóságok szerdán Nagylak térségében.

A román határrendészet közölte: az illegális bevándorlás megfékezése érdekében az Arad megyei csendőrséggel közösen végrehajtott művelet során hajnali fél négykor 17 iraki, indiai és pakisztáni állampolgárt fedeztek fel egy mezőn, akik a magyar határ felé közeledtek. A csoportot 11 férfi, két nő és három gyerek alkotta, a felnőttek 18 és 32, a kiskorúak 3 és 17 év közöttiek voltak. Kihallgatásuk során azt állították, hogy a schengeni térségbe akartak bejutni. A határrendészet tiltott határátlépési kísérlet gyanújával kezdeményezett bűnvádi eljárást ellenük.

Egy egész család

A román határrendészek szerdán a Bihar megyei Érmihályfalvánál (Valea lui Mihai) is feltartóztattak egy Romániában már menedékkérőként nyilvántartásba vett négytagú iraki családot (két 34 éves szülőt és egy 4, illetve egy 8 éves gyereket), miközben éjszaka az országút mellett gyalog közeledtek a magyar határhoz. Elmondásuk szerint ők is Nyugat-Európába akartak eljutni, ellenük is tiltott határátlépési kísérletért indult eljárás.

Idén már 302-en

Idén már 302, Magyarországra átszökni próbáló migránst tartóztattak fel a román hatóságok. Tavaly egész évben 549, Romániából illegálisan távozni próbáló határsértőt fogott el a román határrendészet.

Az idén Romániába illegálisan érkezett külföldiek száma már meghaladta a tavalyi éves adatot. A határrendészet eddig 1082 határsértő feltartóztatásáról számolt be, míg tavaly 1075, az országba illegálisan belépett külföldit fogtak el Románia határain.