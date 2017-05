Robbanás volt egy bányában, többtucatnyian bent rekedtek

Többtucatnyian rekedtek egy szénbányában egy robbanást követően Irán északi részén. Valószínűleg halálos áldozat is van.

Az iráni állami média szerint a robbanás az észak-iráni Golesztán tartományában történt, a helyszínre mentőautókat, helikoptereket és egyéb mentőjárműveket vezényeltek ki, miközben a helyi hatóságok megpróbálják felmérni a helyzetet.

Az IRNA iráni állami hírügynökség Szádek Ali Moghadamra, a tartományi katasztrófavédelmi hivatal vezetőjére hivatkozva közölte, hogy

a hatóságok szerint mintegy 40-50 ember ragadhatott a bányában a robbanást követően,

és feltételezhetően halálos áldozatai is vannak a robbanásnak. Több mint egy tucat sérültet kórházba szállítottak.

A tartományi kormányszóvivő azt mondta, hogy a robbanás helyi idő szerint 12:45 körül történt, ennek kapcsán több iráni hírügynökség is arról számolt be, hogy éppen műszakváltás idején. Helyszínre tart a tartományi kormányzó is.

Az észak-iráni Ázadsahr városától 14 kilométerre található bányában összesen több mint 500 ember dolgozik.