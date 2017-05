Testképzavart okoz a kirakatbabák mérete

Állandóan elégedetlen a súlyával, alakjával? Nem csoda, ha a válasza igen, ugyanis a mindennap látott kirakati babák képe ég a fejébe. Tudatos vagy tudatalatt azt az alakot próbálja elérni mindenáron. Ez pedig folytonos elégedetlenséget vált ki mind a férfiakból mind a nőkből.

A női butikok kirakatában álló babák irreálisak és orvosi szemszögből nézve egészségtelenek - írta a BBC.

Az egészségtelen táplálkozás jóvoltából indult egy kutatás, mely azt vizsgálta, hogy a kirakatbabák menyire irreális testalkatúak. Megállapították:

ha az emberek is olyan testalkatúak lennének, mint amit a boltok kirakatában láthatnak, minden bizonnyal betegek lennének.Szinte mindenhol az általános női ideálkép az ultravékony testalkattal kezdődik. Ahhoz, hogy az ideális alakot érjék el, ahhoz a rendszeretelen táplálkozás mellett a mentális problémák is társulnának - írta tanulmányában Dr. Eric Robinson.

Az utóbbi években néhány divatkereskedő bejelentette, hogy nagyobb méretű próbabát használn, de ez a 2015-ös kutatás alkalmával egyáltalán nem volt észlelhető.

Párhuzamban a Liverpooli Egyetem kutatatni kezdte a férfi próbababák méreteit is. itt is arra a megállapításra jutottak, hogy 10-ből 10-et alulméreteznek. Mivel a férfi próbababák kisebb számban voltak karcsúak, mint női társaik ezért kijelenthették, hogy a férfiak testtömegüket illetően normálisak, csak irreálisan sok izommal látták el őket.

Akárcsak a nők testképét negatívan befolyásolja a túl karcsú, ultra-vékony kirakatbaba képe, pontosan úgy vált ki a férfiakban is végtelen elégedetlenséget a férfi babák tökéletesen izmos látványa.