Orvosi igazolást kell bemutatniuk a modelleknek

Kétévente orovsi vizsgálaton kell részt venniük a modelleknek, hogy biztosítsák az ügynökségeket egészségügyi állapotukról, többek között arról, hogy nem kórosan soványak.

Új szabály lépett a modellek és modellügynökségek életébe. Mivel egyre többen küzdenek az anorexiával, így francia Szociális- és Egészségügyi Minisztérium elrendelte, orvosi igazolást kell felmutatniuk a modelleknek.

A modelleknek ezentúl a testtömegét, magasságát beleírják a tanúsítványba, mellyel igazolhatják, hogy nem kórosan soványak, hanem optimális a súlyuk. A dokumentumon nem tüntetik fel a zsír és izom mennyiségét.

A modelleknél évek óta fennáll az a veszély, hogy testképzavarral küzdenek és egyre csak soványítják magukat. Különböző betegségek alakulhatnak ki, mint az anorexia és a bulémia. Mivel a modellek a női és férfi ideált testesítik meg, ezért több ember is példájuk alapján akar fogyni és kinézni. Tudomást sem véve arról, hogy kórosan soványak és egészségük csapnivalóan rossz.

Az új törvény azt is tartalmazza, hogy az a modell, amelyik elmulasztja az orvosi igazolás beszerzését,6 hónap börtönt kaphat, továbbá kirónak rá egy 75 ezer eurós büntetést is. Az igazolást kétévente kell frissíteni.

A testtömeg-indexet 7 kategóriába lehet osztani: túlzottan sovány, kissé sovány, normális, enyhén túlsúlyos, elsőfokúan elhízott, másodfokúan elhízott és vészesen túlsúlyos.

A fiataloknál a soványságot és a "tökéletes" alakot látva olyan betegségek alakulhatnak ki, mint

a kisebbrendűségi érzés, vagy az állandóan alacsony önbecsülés.

Mindkettő szorosan befolyásolja az egészségmagatartást - mondta Marisol Touraine szociális és egészségügyi miniszter.

Egy hasonló határozattal már korábban is próbálkoztak, mely ellen több modellügynökség is tiltakozott. Az eddigi tanúsítványtól eltérően most az orvosok feltüntetik a modell életkorát, magasságát és testtömegét is.

Hasonló törvényt már Izraelben is hoztak. Olaszország pedig még 2006-ban megállapodást kötött a divatügynökségekkel az anorexia ellen.

Más európai országok évről évre újra tárgyalják az ügyet. A BBC szerint

30-40 ezer embert érint az anorexia, 90 százalékuk nő.