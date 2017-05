Megölték az Iszlám Állam afganisztáni parancsnokát

Meghalt az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet afganisztáni parancsnoka az afgán és az amerikai különleges erők egy közös áprilisi rajtaütésében a keleti Nangarhar tartományban - jelentették be vasárnap Kabulban és Washingtonban.

Abdul Haszib tavaly lett az Iszlám Állam afganisztáni parancsnoka, miután egy amerikai dróncsapásban meghalt elődje, Hafiz Szaíd Hán. Valószínűleg Haszib adott utasítást több súlyos támadásra, köztük arra, amelyet március 8-án indítottak a legnagyobb kabuli katonai kórház ellen. A kórház elleni támadásban több mint száz orvos, nővér és beteg halt meg.

Haszib az április 27-i közös afgán-amerikai támadásban halhatott meg, amelyben az amerikai szárazföldi egységek két katonája is életét vesztette (valószínűleg baráti tűzben). Haszib halálát már eddig is sejtették, de csak most erősítették meg.

Az Iszlám Állam afganisztáni szárnya - a Horászáni Iszlám Állam (Horászán az Afganisztánt is magába foglaló térség egy régi neve) - 2015 óta aktív, és harcol mind a tálib lázadók, mind a afgán-amerikai koalíciós erők ellen. A koalíciós erők az utóbbi hetekben sok dzsihadistát megöltek, az áprilisi akcióban például mintegy 40-et.