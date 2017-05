Soha ilyen sokan nem szavaztak a radikális jelöltre Franciaországban

11 millió szavazatot kapott Marine Le Pen a francia elnökválasztás második fordulójában. A radikális jobboldali párt fennállása, tehát 1972 óta nem ért el ilyen sikert. Az eddigi rekord éppen az előző fordulóban volt, két hete, akkor 7,6 millióan szavaztak Marine Le Penre. Két kiemelkedő eredménye volt korábban a Nemzeti Frontnak: 2015-ben, amikor a regionális választásokon 6,8 millió szavazatot kapott, azt megelőzően pedig 2002-ben, amikor először jutott be az elnökválasztás második fordulójába a párt jelöltje, Marine Le Pen apja. Akkor a második fordulóban 5,5 millióan szavaztak rá. Most kétszer ennyien.

Marine Le Pen nem ünnepelt, de nem is volt csalódott

Marine Le Pen nem ünnepelt, de messze nem volt csalódott. Két megyét megnyert (Pas-de-Calais és Aisne), saját körzetében, Henin-Beaumont-ban pedig közel kétharmados győzelmet ért el, 62%-ot. Ez tagadhatatlan siker. Alelnöke, Florian Philippot azt mondta, hogy új politikai erő született, át fogják szervezni a pártot, hogy még erősebbek legyenek, és a TF1 kereskedelmi televízióban bejelentette, hogy nem kizárt, új neve is lesz a Nemzeti Frontnak. Azt nem tudni, hogy már most, a parlamenti választások előtt, vagy csak utána, nyáron.

Újabb választás következik

Merthogy az igazi kampány most kezdődik. Ugyanis június közepén jön az újabb választás, akkor a Nemzetgyűlés tagjait választják meg, vagyis a parlamenti képviselőket. Macron napokon belül kormányt alakít, de az csak másfél hónapig lesz hivatalban, és érdemben nem fog semmit csinálni. A valódi kormány a nemzetgyűlési (parlamenti) választások után fog megalakulni.

Macron mögött nincs valódi párt

Macron mögött nincs valódi párt, csak egy tíz hónapos mozgalom. A bukott szocialista elnök, Francois Hollande gazdasági minisztere volt még tavaly ilyenkor. A szocialisták most hivatalosan nem támogatták, de nyilvánvaló, hogy a második fordulóban minden baloldali választópolgár rá szavazott, és a vezető jobbközép politikusok, Fillon és Sarkozy felhívása miatt sok jobbközép-szimpatizáns is. A parlamenti választásokon viszont természetesen nem számíthat erre. Nagy meglepetés lenne, ha nem a jobboldal adná az új miniszterelnököt. A jobbközép a legjobban szervezett párt Franciaországban, és a megerősödött radikális jobboldal is - fennállása óta először - szinte biztos, hogy képviselőket fog küldeni a Nemzetgyűlésbe.