A vasárnap megválasztott francia elnök felesége is látható az 1990-es évek elején készült felvételen. Abban az időben a gimnázium drámatanára volt. Az akkor 15 éves Emmanuel Macron pedig a darab főszereplője, bohócszerű jelmezben éppen egy madárijesztőt alakít. A felvétel - pozitív kampánycéllal - előkerült az utóbbi hónapokban, és a Macronhoz feltűnően barátságos közszolgálati televízió be is mutatta. Macron egyébként meg akarja hálálni feleségének az elmúlt éveket - a francia köztársaság történelmében nem létező posztot talált ki neki: "Első dámának" akarja kinevezni. Ehhez a furcsa és vitatható ötlet megvalósításához még törvényt is módosítana.

Brigitte Macron végig részt vett az elnökválasztási kampányban, és Macron nemcsak a nyilvánosság előtt mutogatta rendszeresen, hanem gyakorlatilag a beosztottja volt. Brigitte volt Emmanuel Macron személyi intézője, vezetője: felügyelte a napi időbeosztását, véleményezte a beszédeit.

Tíz éve házasodtak össze, kapcsolatuk viszont enyhén szólva nem indult zökkenőmentesen, ugyanis Brigitte Trogneux (lánykori nevén) a gimnáziumban Macron drámatanára volt.

Macron szülei döbbenten figyelték, hogy az iskolában kapcsolat alakult ki gyerekük és a háromgyerekes, a fiuknál 24 évvel idősebb tanárnő között. Megpróbálták az asszonyt elzavarni fiuk közeléből, ami egy ideig sikerült is, de aztán tíz évvel később a huszonéves Emmanuel megkereste a tanárnőt, és nemsokára összeházasodtak.

A 39 éves egykori Rotschild-bankár, később bukott szocialista miniszter, Emmanuel Macron felesége tehát most 63 éves. Többször szóba került különféle médiumokban, hogy az asszony eléggé irányítja férjét. Még Macron támogatóit is megdöbbentette, hogy egy külön jogi funkciót talált ki a megválasztott elnök saját feleségének. Feltehetően törvényt fognak módosítani felesége kedvéért, hogy Brigitte Trogneux ne csak egyszerű feleség legyen, hanem Franciaország Első Dámája. Francois Mitterrand kivételes szociális érzékenységű feleségének, Danielle asszonynak, vagy Jacques Chirac bölcs és kedves feleségének, Bernadette asszonynak nem kellett ilyen cím - ezek szerint Macron felesége viszont igényt tart egy ilyen külsőségre. Az állandóan a jövőről beszélő, a saját fiatalságát és korszerűségét folyamatosan hangsúlyozó Macron példátlan múltba fordulásra készül. Sőt, a múltba fordulás nem is jó kifejezés, hiszen az V. köztársaság évtizedeiben ilyen tisztség - "Első Dáma" - nem volt. Inkább az arisztokrácia hatalmának időszakát eleveníti fel. Az ötlet - a francia hagyományokat figyelembe véve - sokkal inkább a tizennyolcadik századot idézi, sem mint a huszonegyediket.

A szerelem - bár vannak, akik ezt is megkérdőjelezik, hiszen vádként az is elhangzott a kampányban, hogy Macron kettős életet él - tehát a szerelem akkor kezdődött nagyjából, amikor ez a videó készült. 1993-ban. A felvétel előkerült a választási kampányban és a szocialistákhoz közeli francia köztelevízió, a France 3 le is vetítette a kedvesnek szánt jelenetet.

A fiatal Macron akkori tanára, későbbi felesége előadásában játszik. Egy madárijesztőt. Az utolsó másodpercekben egyébként Brigitte is látszik, miután gratulál a színészkedő 15 éves fiúnak, Emmanuel Macronnak.