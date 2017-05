Soros György beavatkozott a francia elnökválasztásba

Miközben a balliberális médiumok lépten-nyomon Macron levelei miatt aggódnak (állítólag feltörték az email-rendszerét), addig a Soros Györgyhöz köthető Avaaz nevezetű online aktivista hálózat vírusvideókkal, plakátok meghekkelésével, SMS-ekkel, több ezer telefonhívással, valamint különféle akciókkal "formálta" a médiát, illetve befolyásolta a választókat a francia elnökválasztás során - írja a 888.hu.

A világ egyik legnagyobb, legkiterjedtebb online aktivista hálózata – mely mögött az ismert amerikai milliárdos, Soros György áll – a francia elnökválasztás során sem maradt tétlen. Az Avaaz több akciójáról is beszámolt már a 888.hu, most pedig egy belső körlevél jutott a portál birtokába, melyben köszönetüket fejezik ki a világ minden táján jelenlévő aktivistáiknak, hogy Ausztria és Hollandia után Franciaországban is legyőzték a „jobboldali populistákat".

Felnyitották a szemeket

A levél tanúsága szerint az Európában lévő 20 millió Avaaz-aktivista ismét elérte célját és „szép ezt látni". Az Avaaz megfogalmazása szerint a "szélsőjobboldali", "nacionalista" Marine Le Pen nagyobb vereséget szenvedett, mint azt várták, és mindezt egy teljesen új politikai mozgalommal szemben, amely olyan értékeket emelt fel, mint amilyen „emberiesség" és a „nyitottság". Az Avvaz szerint.

A német nyelvű körlevél szerint az Avaaz „kötelessége volt", „magas prioritást élvezett" ebben az évben, hogy „megállítsák a szélsőjobboldalt" Franciaországban, így nem véletlen, hogy sem energiát, sem pénzt nem sajnáltak arra, hogy „felnyissák" a francia választópolgárok szemét. Pontosabban: hogy beavatkozzan a francia belpolitikába, beavatkozzanak olyasmibe, amihez az ég egy világon semmi közük.

Meghekkelt plakátok

Saját elmondásuk szerint a hálózat 20 ezer SMS-t és több ezer telefonhívást bonyolított le a választások során, hogy mozgósítsák azokat a szavazókat, akik tartózkodni akartak – vélhetően a kampánycsendet is megsértve.

Mindemellett a „legfontosabb városok" kerületeiben plakátokat hekkeltek meg, többek között Le Pen arcát Trumpéra, valamint apjáéra – aki lányával ellentétben nyíltan antiszemita volt – cserélve.

Az Avaaz a választásokra egy vírusvideót is készített, amit napok alatt több mint 2,5 millió ember látott a közösségi média segítségével. A videóban Marine Le Pen-ellenes megnyilatkozásokat mutatnak, valamint a trumpi politika Franciaországba való beszivárgásával „rémisztgetnek".

Az Avaaz tagjai a francia utcákat is járták a választások alatt, különféle – saját szavaik szerint „szenzációs" – akciókkal segítve a későbbi győztes Macront, mellyel a médiát is sikerült formálni.