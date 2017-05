Soros a Balkánon is mindenbe beleszól

A The American Spectator című konzervatív folyóirat elemzést közölt arról, hogy a balkáni térségben "még mindig a kudarcot vallott Obama-Soros politikát erőltetik" az amerikai nagykövetek.

Az Amerika-ellenes érzelmeket kiváltó amerikai politika okairól a lap azon alkalomból közöl részletes – és konkrét példákkal adatolt – elemzést, hogy Bob Goodlatte virginiai republikánus képviselő vezetésével tanulmányutat tesz egy amerikai kongresszusi küldöttség a térségben. A delegáció tagjai Olaszországban és a Balkán térségében tájékozódnak, és Görögország mellett Bosznia-Hercegovinát, Albániát, Macedóniát és Koszovót keresik fel.

A képviselőház kommunikációs munkatársai biztonsági okokra hivatkozva nem közöltek részleteket a tárgyalásokról, de nyilvánosságra került, hogy a delegációban három demokrata párti és hat republikánus törvényhozó vesz részt. Köztük van például az iowai republikánus Steve King, akit Donald Trump elnök feltétlen híveként és a bevándorlást erőteljesen ellenző politikusként tartanak számon.

Obama emberei a nagykövetek

A folyóirat részletesen elemzi a törvényhozók által meglátogatott országok és az Egyesült Államok viszonyát, megállapítva, hogy az erősödő feszültségekkel küszködő térségben "még mindig a kudarcot vallott Soros-Obama politika van erőfölényben".

Ráadásul az említett balkáni államok mindegyikében továbbra is az előző elnök, a demokrata párti Barack Obama kinevezettjei foglalják el a nagyköveti posztokat, és változatlanul Obama politikáját erőltetik. Ezért a kongresszusi delegációnak nehéz dolga van, hogy az amerikai nagykövetségektől valós képet kapjon a helyzetről – írták.

Beavatkozás

Ezek a nagykövetségek "nagymértékben beavatkoztak a helyi politikába" – szögezi le a mértékadó konzervatív lap a balkáni országok jelentős helyi közösségeitől származó információkra hivatkozva. Elemzésében a The American Spectator kitér az albániai, a macedóniai, a görögországi, a koszovói és a boszniai helyzetre. Albániában "Edi Rama miniszterelnök az Egyesült Államok nagykövetének támogatásával tönkretette bírósági rendszerünk függetlenségét. Az igazságügyi rendszer reformjának örvén teljesen átpolitizálja a bíróságokat" – idézi a lap egy névtelenséget kérő albán ügyész panaszát.

Majd a Spectator elemzője hozzáteszi: Edi Rama szocialista politikus, akit régóta barátság fűz Soros György üzletemberhez. A Soros György hálózata – az amerikai nagykövetséggel karöltve – több projektet finanszíroz, beleértve például a 8,8 millió dolláros USAID-programot a bírósági reformra – olvasható a cikkben.

Ők felelősek a válságért

"Amikor bármely kérdésben az amerikai nagykövet álláspontjától eltérő szakmai véleményt fejtettünk ki, a nagykövet dühbe gurult" – idézi a lap az albán főügyészt, Adriatik Llallát, aki azt is elmondta: a nagykövet azzal "büntette" a vele egyet nem értő bírákat és ügyészeket, hogy a már kiadott amerikai vízumjaikat visszavonta. A The American Spectator megállapítja: a macedóniai válságért szintén a helyi szocialistákkal összefogó amerikai nagykövetet teszik felelőssé széles körben, és ugyanez a helyzet Koszovóban és Boszniában is.

Az albán szocialista miniszterelnök például nemrégiben Macedóniában részt vett a macedóniai albán pártokkal közösen megtartott tanácskozáson, ahol kidolgozták az úgynevezett tiranai platformot, amely nem más, mint egy szeparatista célokat meghirdető dokumentum, amely területi épségében és identitásában is veszélyezteti Macedóniát. "S miközben a macedónok tömegesen tiltakoznak a tiranai platform és az ezt támogató amerikai nagykövet, Jess Baily ellen, amerikaiak lendületesen felpumpálják pénzzel az NGO-kat, annak érdekében, hogy 'mozgósítsanak' és 'aktivizáljanak'" – írja az amerikai folyóirat.

Amerika Ciprasz mellett áll

A The American Spectator hangsúlyozza: a válságról válságra bukdácsoló Görögországban – Albániához és Macedóniához hasonlóan – az amerikai kormányzat képviselői nyíltan a baloldali vezetőt támogatják. Alekszisz Ciprasz kormányfővel, a Sziriza párt elnökével Obama elnök az Európában tett búcsúlátogatásán fontosnak tartotta a megbeszéléseket, miként a még korábbi és szintén demokrata elnök, Bill Clinton is fontosnak tartotta Ciprasz meghívását 2015-ben a Clinton Globális Kezdeményezés konferenciájára New Yorkba – emlékeztetett a lap.

Hatalomra kerülésekor, 2015-ben Ciprasz azonnal liberalizálta a bevándorláspolitikát, és pár hónapon belül egyik minisztere bejelentette, hogy a menekülteket őrző központokat barátságos fogadóközpontokká alakítják, és felhagynak az illegális bevándorlók azonosításának és kitoloncolásának politikájával – tették hozzá.

A The American Spectator szerint Ciprasz kormányzásának első négy hónapjában a migránsok Európába áramlása 721 százalékkal megnövekedett. "Vajon Goodlatte képviselő és az általa vezetett küldöttség megbízhat-e az athéni amerikai nagykövet tájékoztatásában?" – teszi fel a kérdést a The American Spectator elemzője, amelyre nemmel válaszol.

Geoffrey Pyatt nagykövetet tavaly nevezte ki Barack Obama, miután Pyatt három évet szolgált Kijevben, ahol – a Spectator megfogalmazásában – "széles körben azok talpnyalójaként tartották számon, akik elősegítették a hatalomátvételt, és köztük volt Soros György is" – írta a lap.