Soros György mozgatja az új francia elnököt, Emmanuel Macront?

A francia újságok visszatérő témája, hogy kik álltak, állnak Emmanuel Macron mögött. Elsőként Patrick Drahiról szoktak írni, ő az egyik leggazdagabb francia ember, sőt, egyes felmérések szerint ő a harmadik leggazdagabb francia. De Macront támogatta Pierre Gattaz, a MEDEF elnöke is. A MEDEF a francia gyáriparosok szövetsége. Amikor Macron még szocialista gazdasági miniszterként, két évvel ezelőtt, beszédet mondott a MEDEF gyűlésén, beszéde végén szabályos ovációban tört ki a terem. Ilyen sohasem fordult elő korábban baloldali miniszterrel a MEDEF-nél. A francia szocialista párt jobb érzésű vezetői őszintén megdöbbentek ezen, ennek hangot is adtak. A francia történelemben ugyanis – és ez persze természetes is – a baloldali kormányok nem értették meg magukat a nagytőkésekkel. Macron viszont azonnal. A baloldali politikusok már ekkor gyanakodni kezdtek Macronra – árulót láttak a saját soraikban.

Macron – eddig rövid – politikai pályájára jellemző valamilyen sajátos rejtőzködés, egyfajta álságosság, kétfélé ügyeskedés. És az is, hogy ez mindig kiderült. Igaz, eddig ennek semmiféle következménye nem volt, sőt, az élet mintha őt igazolná - egyelőre. Kérdés persze, hogy a „kint is vagyok, bent is vagyok" taktikázás meddig lehet sikeres. Talán furcsa ilyesmit írni néhány nappal egy megválasztott elnökről, de vasárnapi győzelme akár utolsó sikere is lehet. Amennyiben a júniusi parlamenti választásokon a jobbközép győz, egy erős konzervatív miniszterelnökkel szemben tehetetlen lesz. Erről egyébként a hét elején részletesen írtunk.

De visszatérve Macron sajátos politizálására: amikor szocialista miniszter volt, akkor folyamatosan a jobboldal felé próbált gesztusokat tenni. Az elnökválasztási kampányban viszont magát centristának mutatta, de egyre többször kiderült, hogy valójában egy baloldali politikus.

Macront támogatta a Le Monde (a Figaro utáni legolvasottabb politikai napilap) és a Le Parisien (bulvárszerű és népszerű napilap) tulajdonosa, a Vivendi vezetője, a FNAC tulajdonosa (ez a Virgine franciaországi távozása után egyeduralkodónak maradt elektronikai hálózat, többek között példátlanul gazdag CD- és DVD-készletével), az AXA elnöke (egy másik AXA-vezető telephelyére jelentette be egyébként a mozgalmát is) és a népszerű rugby-klub, a Toulon tulajdonosa. De Macront támogatta Mohamed Saou is, az egyik legfontosabb muszlim szervezet vezetője és Bariza Khiari, a muszlim emberekre nagy hatással levő Iszlám Kulturális Központ vezetője.

A bizonyos tekintetben a Trump sikerében nagy szerepet játszó Breitbarthoz is hasonlító francia internetes újság, a Dreuz azt feltételezi, hogy Soros György is támogatói között van, sőt, arra utal, hogy Macron kifejezetten Soros bábuja lehet. A Sorost az angol font tönkretevőjeként jellemző újság szerint a milliárdos euro-machinációihoz megfelelő partnert találhat Macronban.

Az néhány napja az Origo is megírta, hogy Soroshoz hasonlóan Macron is támogatja a migrációt, és nem a nemzetállamok pártján áll. A kampányban többször relativizálta a francia kultúra erejét, vagy kifejezetten gúnyolódott a francia emberek számára kedves és értékes hagyományokon.