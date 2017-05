Egy ötven év után előkerült Beatles filmfelvételt kínálnak eladásra Londonban.A kisfilmet az ausztrál származású színész Leo McKern készítette az 1965-ös Help! forgatásakor.Az ötven év után egy garázsból előkerült felvételt Neil Pearson, egy ritka könyvekre specializálódott londoni kereskedő árulja.A kereskedő elmondta a kisfilm 1965-ben készült négy olyan figuráról, akik akkor a világ leghíresebb emberei voltak és épp karrierjük csúcsán álltak.A Beatles tagjai nagyjából tíz percet szerepelnek a felvételen, amelyet 8mm-es filmre rögzítettek.A jelenetek egy részén a gombafejűek az osztrák Alpokban szánkóznak, viccelődnek, miközben egy osztrák rezesbanda hangszerein játszanak, de akadnak személyesebb hangvételű pillanatok is, például, amikor Paul McCartney cigarettázik és fényképeket készít.A felvételt még sohasem vetítették közönség előtt, egy részét pénteken mutatják be a brit televízióban.Az eredeti filmtekercsen kínált felvétel ára 35 ezer font, mintegy 12,8 millió Ft.

Egy ötven év után előkerült Beatles filmfelvételt kínálnak eladásra Londonban. A kisfilmet az ausztrál származású színész Leo McKem készítette az 1965-ös Help! forgatásakor. Az ötven év után egy garázsból előkerült felvételt Neil Pearson, egy ritka könyvekre specializálódott londoni kereskedő árulja. A kereskedő elmondta, a kisfilm 1965-ben készült négy olyan figuráról, akik akkor a világ leghíresebb emberei voltak, és épp karrierjük csúcsán álltak. A Beatles tagjai nagyjából tíz percet szerepelnek a felvételen, amelyet 8 mm-es filmre rögzítettek. A jelenetek egy részén a gombafejűek az osztrák Alpokban szánkóznak, viccelődnek, miközben egy osztrák rezesbanda hangszerein játszanak, de akadnak, személyesebb hangvételű pillanatok is, például amikor Paul McCartney cigarettázik és fényyképeket készít. A felvételt még sohasem vetítették közönség előtt, egy részét pénteken mutatják be a brit televízióban. Az eredeti filmtekercsen kínált felvétel ára 35 ezer font, mintegy 12,8 millió Ft.