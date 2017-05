A Macron-barát magazinok azt bizonygatják, hogy Macron nem homoszexuális

Az egyébként pletykavadász és az ismert emberek szexuális szokásairól szívesen író francia magazinok egyre-másra éppen arról írnak cikket Macron győzelme után, hogy semmiféle pletyka nem igaz Macron körül. Az Elle és a Closer egyébként a kampányban is végig feltűnően kedvesen írt Macronról.

A legkomolyabb napi- és hetilapok is foglalkoztak az elmúlt hónapokban azzal, hogy sokan azt feltételezik, csak látszatházasságban él Macron a feleségével, és valódi élettársa Mathieu Gallet, a Radio France elnöke. Február elején a Le Figaro tudósítása szerint - ahogy akkor az Origo is megírta - Macron mint meglepetésvendég megjelent a tiszteletére tartott kampányrendezvényen egy párizsi színházban, és mindezt cáfolta. Meglepetésre, Gallet-t meg is nevezte. Ezek után egyébként sokan azt várták, hogy Gallet is megszólal, de ez nem történt meg.

Most a Macron-család barátja nyilatkozott a pénteken megjelent Elle-nek - Philippe Besson író. Lényegében szidta Franciaországot, hogy mennyire nem toleránsak, és hogy milyen primitív gondolkodás, ha egy 39 éves férfinek 63 éves a felesége, akkor mindjárt azt mondják róla, hogy vagy selyemfiú, vagy (durva kifejezést használt a cikkben): b..i.

A napokban egyébként Macront tette címlapjára az egyik francia kéthavi melegmagazin (Garcon), az arca alá egy izmost férfitestet montíroztak. Azt mondják, az volt a céljuk, hogy megmutassák: számíthatnak majd az elnökre.

Tavaly nyáron az egyik legfontosabb francia politikai hetilap, a L'Express is foglalkozott a Macron körüli feltételezésekkel. Macron ugyanis Michel Rocard egykori szocialista miniszterelnök temetésén valósággal nekitámadt Nicolas Sarkozy volt elnöknek, és azzal vádolta, hogy ő terjeszt róla ilyen híreket. Sarkozy természetesen tagadta. Az nyilvánvalóan Macron megalomániáját mutatja, hogy szerinte a jobboldal vezetője éppen vele foglalkozik, és a számára kedvezőtlen híreket a jobbközép legerősebb politikusa személyesen találja ki és személyesen terjeszti. Nem beszélve arról, hogy tavaly júliusban Macron egy bukott szocialista gazdasági miniszter volt, Sarkozy pedig készült a jobbközép előválasztására.

Tavaly ősszel a Le Monde pedig egy konzervatívnak tartott bankárt nevezett meg, mint aki sokszor beszélt társaságban arrol, hogy szerinte Macron kettős életet él. A bankár egyébként Philippe Villin, és róla a balközép Le Monde még 2013-ban hosszú cikket írt: A nagytőkések eminens melege, ez volt a címe az írásnak.

Macron és környezete, ahogy fogalmaztak, a pletykákat aljasnak és homofóbnak nevezte. Macronnak egyébként nem az ártana, ha az derülne ki róla, hogy homoszexuális, hiszen az egyik legnépszerűbb francia politikus a nyíltan homoszexuális egykori párizsi főpolgármester volt, Bertrand Delanoe. 2001-ben úgy választották meg, hogy erről mindenki tudott, ő maga beszélt is erről. A radikális jobboldal egyik vezetője, Marine Le Pen helyettese is nyíltan homoszexuális - Florian Philippot fiatal kora ellenére (36 éves lesz) az egyik legtekintélyesebb francia politikus.

Hanem az lenne igazán kellemetlen Macronnak, ha kiderülne, hogy hazudott. Hogy kettős életet él. A kétezres évek elején egy francia kisváros polgármestere azért került kellemetlen helyzetbe, mert azt állította magáról, hogy homoszexuális, majd politikai ellenfelei paparazzi-fotókkal bizonyították, hogy nem mondott igazat, mert valójában nagy nőcsábász. Vagyis, nem a szexuális orientáció a lényeg, hanem az igazmondás.