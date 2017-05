A Cseh Köztársaságnak továbbra is el kell utasítania a menekültelosztási kvótákat-fejezte ki egybehangzó véleményét három cseh parlamenti képviselő. Tomás Zdechovsky a kormánypárti kereszténydemokraták képviselője kijelentette, hogy az EU rossz stratégiát választott a kvótarendszerrel. A képviselő szerint Jean Claude Junckernek egyszerűen abban a pillanatban változtatnia kellett volna, amint észrevette, hogy a kvóták nem működnek és nem is fognak soha működni. Zdechovsky hozzátette, inkább az önkéntes megközelítésre kellett volna összpontosítania, bátorítva az államokat, sikeres példákat felmutatni, nem pedig elkezdenie fenyegetőzni. A szintén kormánypárti Cseh Szociáldemokrata Párt képviselője Miroslav Poche rámutatott, az emberek nem akarnak Közép- és Kelet-Európa országaiba menni, mivel semmit se tudnak róluk és attól tartanak, hogy gazdasági helyzetük nem fog javulni ott. Szerinte Csehországnak ki kell tartania álláspontja mellett, miszerint a menekültek szétosztása csakis önkéntes alapon történhet, és illegálisnak nevezte azokat a kisérleteket, amelyek értelmében megvonnák az uniós támogatásokat a kvóterendszert elutasító tagállamoktól. Jaromír Kohlícek az ellenzéki Cseh és Morvaország Kommunista pártjának képviselője szintén elutasította a menekültelosztási kvótákat. Hangsúlyozta: "Azok közül, akik ragaszkodnak ezekhez a dolgokhoz, eddig senki sem tudott választ adni arra, hogy miként tarthatóak a migránsok a kijelölt országokban". Dimitrisz Avramopulosz migrációs ügyekért felelős biztos, az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén haladéktalanul cselekvésre sürgette azokat a tagállamokat, amelyek eddig egyetlen menekültet sem vettek át, valamint azokat is, akik egy éve nem vettek át senkit Olaszországból és Görögországból. Avramopulosz leszögezte, ha egy hónapon belül nincs előrelépés az Európai Bizottság, kötelezettségszegési eljárást fog indítani az érintett országokkal szemben.