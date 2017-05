Újabb halottjai vannak a venezuelai tüntetéseknek

Újabb halottjai vannak Venezuelában a kormányellenes tüntetéseknek, hétfőn ketten is életüket vesztették a demonstrálók és a biztonsági erők közötti összecsapásokban.

A Nicolás Maduro elnök politikája ellen tüntetők 12 órás ülősztrájkot hirdettek meg hétfőre, s míg a tiltakozó akciók a fővárosban, Caracasban nagyrészt békések maradtak, máshol összecsapásokba torkolltak.

Az ország nyugati részén, a kolumbiai határ közelében fekvő Tachira államban hírügynökségi jelentések szerint két férfi, egy 18 éves - akinek halálát az ügyészség is megerősítette a Twitter közösségi portálon - és egy 33 éves vesztette életét. Utóbbi haláláról szemtanúk videofelvételeire hivatkozva adtak hírt. A tüntetők Tachira államban kövekkel dobálták a rendőröket - akik könnygázt vetettek be -, egy páncélozott járművet pedig felgyújtottak, és lángba borult több épület is. Több tucatnyian megsebesültek.

A Venezuela középső részén fekvő Carabobo államban a biztonsági erők két - más források szerint három - tagjára rálőtték, egyikük állapota válságos - közölték a hatóságok. Larában teherautó sodort el három tüntetőt.

Hétfőn országszerte 35 tüntetőt vettek őrizetbe a Foro Penal civilszervezet szerint. Az április elején kezdődött tüntetéshullámban eddig legkevesebb háromtucat ember vesztette életét, több százan pedig megsebesültek, hozzávetőleg kétezer embert vettek őrizetbe. Az erőszak terjedéséért mindkét oldal a másikat teszi felelőssé.

Az ellenzék az államfőt okolja az országban kialakult súlyos gazdasági válságért, amely drámai mértékű ellátási nehézségekhez vezetett a kőolajban gazdag Venezuelában. Nicolás Maduro alkotmányozó nemzetgyűlés összehívásával és az alkotmány reformjával akarja megoldani a válságot, az ellenzék azonban bojkottálja az elnök erről szóló terveit.