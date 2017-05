Fejbe lőttek egy palesztint Ciszjordániában

Egy izraeli telepes megölt egy palesztint egy katonai ellenőrző ponttól nem messze csütörtökön Ciszjordánia északi részén.

Az egészségügyi minisztérium és a biztonsági erők tájékoztatása szerint a 23 éves palesztin áldozat egy Náblusz melletti faluból származik.

Katonai források szerint az összecsapások akkor kezdődtek, amikor az izraeli telepes autójával át akart hajtani a tiltakozó palesztinok több száz fős tömegén az egyik, Náblusztól délre eső ellenőrző pontnál. Azt is elmondták, hogy a telepes és a katonák is tüzet nyitottak az összecsapások során. A tüntetők ugyanis körbevették és kövekkel kezdték dobálni az autót, mire a sofőr kiszállt, és lőni kezdett. Egy palesztin férfit fejbe lőtt, és megsebesült az AP amerikai hírügynökség egyik fotóriportere is.

A palesztinok az izraeli börtönökben fogva tartott, éhségsztrájkot folytató palesztinok iránti szolidaritás jeleként vonultak tömegesen az utcára.