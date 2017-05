A lengyel kormány kész arra, hogy peres úton rendezze vitáját az Európai Bizottsággal, amely meg akarja büntetni, amiért nem hajlandó migránsokat befogadni - közölte Konrad Szymanski európai ügyekért felelős lengyel külügyminiszter-helyettes, aki azt sem zárta ki, hogy amennyiben Brüsszel "sarokba szorítja" Varsót, a kabinet népszavazásra viszi a kérdést.

Szó sem lehet semmilyen büntetésről. Nem kizárt, hogy bíróságon találkozunk. Mi készek vagyunk erre - mondta Szymanski a Zet rádiónak nyilatkozva.

Dimitrisz Avramopulosz migrációs ügyekért felelős biztos kedden az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén kijelentette, hogy jogi és egyben erkölcsi kötelezettsége az Európai Unió tagállamainak, hogy részt vegyenek a 160 ezer menedékkérő elosztását szolgáló uniós mechanizmusban. Ha egy hónapon belül sincs előrelépés, kötelezettségszegési eljárás fog indulni az érintett országokkal szemben - tette hozzá.

Népszavazás is lehet a kérdésben

A bizottság helyzetértékelésében név szerint is kiemelte Magyarországot, Lengyelországot és Ausztriát, amelyek eddig egyetlen áthelyezést sem hajtottak végre. Kitértek arra is, hogy Csehország már közel egy éve nem tett felajánlásokat.

Ha az Európai Bizottság rászánja magát az eljárásra Lengyelország ellen, arra fogjuk felhívni a figyelmet, hogy Lengyelország egy azon 26 ország közül, amelyek nem hajtják végre a döntést - mondta Konrad Szymanski.

Nem zárta ki, hogy Lengyelországban népszavazást tartanak a menekültek befogadásáról. Ha valaki megpróbálja sarokba szorítani a lengyeleket, az ilyen cselekedetek következménye népszavazás lehet - figyelmeztetett.

Május 12-ig mindössze 18 418 menekültet fogadtak be a tagállamokban az uniós mechanizmus keretében, amely elvileg szeptemberig 160 ezer ember áttelepítését irányozta elő. Lengyelországnak hétezer menedékkérőt kellett volna befogadnia, és 2015 őszén erre kötelezettséget is vállalt az előző kormány, de a Jaroslaw Kaczynski vezette a Jog és Igazságosság konzervatív lengyel párt hatalomra kerülése után Lengyelország egyértelművé tette, hogy elfogadhatatlan számára a kvótarendszert és nem telepít be migránsokat.