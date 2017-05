A magyarság bevonásával próbáltak szembenállást provokálni Ukrajnában

Ismeretlen tettesek műmagyarsággal íródott üdvözlő táblák kihelyezésével, majd elbontásával szerettek volna magyarellenes hangulatot szítani az ukránok körében.

Eddig azonosítatlan provokátorok „magyar nyelvű" üdvözlő táblákat helyeztek ki az országutak mentén a beregszászi és a nagyszőlősi járások határában. Miután fénykép- és videófelvételeken rögzítették, gyorsan el is bontották őket. Ezalatt viszont egy egész mesekölteményt kerekítettek a történtek köré.

Az első híradást, amit álnéven tettek közé az egyik közösségi portálon, szinte azon nyomban az orosz állami távirati iroda is leközölte. Eszerint az ukrán titkosszolgálat letartóztatta a beregszászi járási közgyűlés magyar elnökét és egyik képviselőjét. Az SZBU állítólag a házkutatások során ukránellenes tevékenységre, szeparatizmusra, valamint az országot támadó agresszorral (értsd: Oroszországgal) folytatott együttműködésre utaló terhelő bizonyítékokat találtak az otthonaikban.

A második híradás már arról szólt, hogy a helyi ukrán hatóságok elbontották a szóban forgó üdvözlő táblákat, amiért a kárpátaljai magyar közösség felháborodását fejezte ki, és tiltakozó akciókat helyezett kilátásba.

Az orosz és ukrán sajtótermékekben megjelent hírekből egy szó sem igaz. Ezt az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség nyilatkozata is tartalmazza. UMDSZ elnöksége hangsúlyozza: sem a szervezetnek, sem pedig tisztségviselőinek

nincs köze a "magyar nyelv védelmében kihelyezett táblákhoz",

a tudósításokban közölt nyilatkozatok a szövetség tisztségviselőinek szájából nem hangzottak el, a táblák ismeretlen személyek általi kihelyezését, illetve az ukrán médiában zajló folyamatokat a szervezet a kárpátaljai magyar közösség ellen irányuló durva provokációnak tekinti, és felszólítja a rendvédelmi szerveket, hogy találják meg és vonják felelősségre a provokátorokat.

A táblák hamis mivoltára rövidesen az ukrán média is felfigyelt. A témával foglalkozó legfrissebb ukrajnai sajtóhírek zöme ma már egyöntetűen cáfolja, hogy a kárpátaljai magyarságnak bármi köze lehetett a történtekhez. Szerintük egyértelműen a Kreml keze lehet a dologban. Úgy vélik, hogy Oroszországban továbbra is érdekében áll, hogy Ukrajna keleti és déli vidékein elért sikerei nyomán a keleti szomszédjának nyugati végein is megingassa Ukrajna területi egységét.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat legfrissebb közleménye szerint a nyomozók őrizetbe vettek egy férfit, aki bevallotta, hogy ő készítette a szóban forgó felvételeket. Azt is elmondta, hogy orosz megrendelésre dolgozott, és a szolgáltatásaiért 10 ezer hrivnyát fizettek.