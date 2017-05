Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz korábbi etióp egészségügyi és külügyminisztert választották meg a genfi székhelyű Egészségügyi Világszervezet új főigazgatójává. Etiópia svájci nagykövete közölte, hogy ez a győzelem napja Etiópia és Afrika számára. Az 52 éves főigazgató megválasztása után ígéretet tett arra, hogy fáradhatatlanul azon fog dolgozni, hogy megvalósítsa és megerősítse az egyetemes egészségügyi ellátást, gyorsabban reagáljon az egészségügyi vészhelyzetekre, és az elszámoltathatóságot, valamint az átláthatóságot helyezze a WHO működésének középpontjába. Gebrejeszuszt korábban számos emberi jogi csoport is bírálta, mert ahhoz az etióp kormányhoz tartozott, amelyet egyebek között az ENSZ is azzal vádolt, hogy rendszeresen megsérti az alapvető szabadságjogokat és politikai elnyomást alkalmaz a lakossággal szemben, továbbá azzal is vádolták, hogy még egészségügyi miniszerként nem megfelelő módon tájékoztatta a lakosságot három korábbi kolerajárvánnyal kapcsolatban.