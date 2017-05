Manchesteri terror: őrizetben egy férfi, 8 éves kislány is a halottak közt

Őrizetbe vettek a brit rendőrök egy 23 éves férfit az előző éjjel a Manchester Arenában elkövetett öngyilkos terrortámadással kapcsolatban. A brit hatóságok sorra hozzák nyilvánosságra az áldozatok nevét, köztük van egy 8 éves kislány is. 22 ember halt meg, 59 ember megsebesült. A terrortámadást az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta magára. Theresa May brit miniszterelnök szerint a biztonsági szolgálatok tudják, hogy ki követte el az öngyilkos merényletet, de ezt a nyomozás jelenlegi szakaszában még nem fedhetik fel.

A manchesteri rendőrség a Twitteren közölte, hogy őrizetbe vettek egy 23 éves férfit Manchester déli részében. A brit kormányfő a válsághelyzeti tanácskozó testület, a COBRA értekezlete utáni sajtótájékoztatón elmondta: a rendőrség és a biztonsági szolgálatok meggyőződése szerint egyetlen merénylőről van szó, de folyik a vizsgálat annak kiderítésére is, hogy a terroristát segítette-e valaki.

A rendőrség őrizetbe vett egy másik férfit is az észak-angliai nagyváros központjában található Arndale bevásárlóközpontban, amelyet rövid időre kiürítettek, de „a nyomozás elsődleges adatai szerint a férfinak nincs köze” a Manchester Arenában elkövetett robbantáshoz – közölték.

Marad a terrorkészültség

Az áldozatok nemzetiségét egyelőre nem közölték. A sebesülteket ápoló intézmények nyilatkozataiból az derül ki, hogy sokan még nincsenek túl az életveszélyen, a halálos áldozatok száma növekedhet. Theresa May hozzátette: továbbra is a második legmagasabb terrorkészültségi szint érvényes Nagy-Britanniában, de a belső elhárítás – MI5 – kötelékében működő egyesített terrorizmuselemző központ (JTAC), amelynek hatáskörébe tartozik a javaslattétel a készültségi szint módosítására, folyamatosan tanulmányozza a helyzetet.

A robbanás Ariana Grande amerikai énekesnő telt házas koncertjének végén történt a 21 ezer férőhelyes, fedett Manchester Arena bejárati csarnokában, a jegypénztárak közelében. A koncertről távozó tömegben a házi készítésű pokolgéppel végrehajtott robbantás után pánik tört ki. A rendezvényen nagyon sok fiatal volt, köztük gyerekek is. A hatóságok kedd délután közölték, hogy az áldozatok egyike egy nyolcéves kislány. Az Iszlám Állam dzsihádista szervezet – a szócsövének számító Aamák hírügynökségen keresztül – kedden kora délután jelentkezett a manchesteri robbantás elkövetőjeként.

Az éjszaka több mint 400 rendőr dolgozott a terrortámadás körülményeinek felderítésén és a helyszín biztosításán. Londonban hajnalban összeültek a Scotland Yard terrorelhárító szolgálatának szakértői és a brit belügyminisztérium illetékesei, hogy megvitassák a hatósági válaszintézkedéseket.

Nincs kampány

Theresa May és Jeremy Corbyn, az ellenzéki Munkáspárt vezetője bejelentette, hogy a választási kampányt „további rendelkezésig” felfüggesztik. A Skót Nemzeti Párt (SNP) szintén jelezte, hogy a Manchesterben történtek után elhalasztja választási programjának keddre tervezett ismertetését. Nagy-Britanniában június 8-án tartanak előrehozott parlamenti választásokat.

Merkel kiállt Nagy-Britannia mellett

Részvétét fejezte ki brit partnereinek és az áldozatok hozzátartozóinak Áder János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar pártok is.

Angela Merkel német kancellár közleményében leszögezte: Németország kiáll Nagy-Britannia mellett, és tovább folytatja a küzdelmet a terrorizmus ellen. Frank-Walter Steinmeier államfő közleményében azt írta, hogy megrázták a „gyilkos merényletről” szóló hírek, és „ezekben a tragikus pillanatokban különösen szoros a brit néphez fűződő kapcsolatuk”.

„Gyalázatos cselekmények”

Emmanuel Macron francia államfő bejelentette, hogy a francia kormány Nagy-Britanniával együtt folytatja küzdelmét a terrorizmus ellen. Édouard Philippe francia miniszterelnök „a leggyávább terrorizmusnak” minősítette a robbantást, különös tekintettel arra, hogy szándékosan gyermekeket vettek célba. A merénylet áldozatainak tiszteletére Párizsban kedd éjféltől lekapcsolják az Eiffel-torony fényeit. Tisztelegtek a merénylet áldozatai előtt a cannes-i filmfesztivál résztvevői is.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke kijelentette: mélyen megrázta, hogy a terrorizmus ismét félelmet akar gerjeszteni ott, ahol örömnek kell lennie. „A gyáva támadások csak tovább erősítik elkötelezettségünket, hogy együtt dolgozzunk az ilyen gyalázatos cselekmények elkövetőinek legyőzésén” – fogalmazott.

Trump: Gonosz vesztesek

Vlagyimir Putyin orosz elnök táviratban fejezte ki mély részvétét a terrormerénylet miatt, és „megerősítette készségét a terrorellenes együttműködés növeléséhez a brit partnerekkel”.

Andrzej Duda lengyel államfő részvétnyilvánító levelében azt hangsúlyozta, hogy a terrorizmus a civilizációnkat érő halálos kihívás, és közösen kell fellépni az európai értékek védelmében.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és a közel-keleti térségben tárgyaló Donald Trump amerikai elnök is kemény szavakkal ítélte el a robbantást. Trump „gonosz veszteseknek” nevezte a terroristákat. „Nem nevezném szörnyeknek őket, mert szeretnék ezt a kifejezést... Mostantól fogva veszteseknek hívom őket, mert azok: lúzerek, és ha többen is lesznek, akkor is csak vesztesek” – hangsúlyozta az amerikai elnök.