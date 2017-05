"Úgy tűnik, kifejezetten tizenévesek ellen irányult a támadás"

Általában az ifjúság és a szabadság ellen irányuló "kegyetlen támadásnak" tűnőnek nevezte Malcolm Turnbull ausztrál miniszterelnök kedden az előző esti manchesteri robbantást, amelynek a legfrissebb adatok szerint 22 halottja és 59 sérültje van. New Yorkban megerősítették a biztonsági intézkedéseket.

A brit hatóságok terrorista támadásként kezelik a robbantást, noha oka egyelőre ismeretlen - mondta Turnbull a canberrai parlamentben. "Ez az incidens, ez a támadás különösen aljas, különösen szörnyű, mert úgy tűnik, hogy kifejezetten tizenévesek, ártatlan emberek ellen irányult. Nincs elítélendőbb, mint gyerekek meggyilkolása" - jelentette ki.

Elítélte a támadást a japán kormány szóvivője is. "Ha ez egy terrorista támadás volt, akkor iszonyatos, semmivel nem igazolható, és Japán szigorúan elítéli" - mondta Szuga Josihide, és kifejezte részvétét az áldozatok hozzátartozóinak, továbbá együttérzését a brit néppel.

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök megdöbbenését fejezte ki, és szintén szolidaritásáról biztosította a hozzátartozókat. Hszi Csin-ping kínai elnök - a helyi állami média szerint - a tragédia után részvéttáviratot küldött II. Erzsébet brit királynőnek.

New York amerikai szövetségi állam hatóságai a manchesteri robbantás hatására megerősítették a biztonsági intézkedéseket az állam, de különösen a New York-i metropolisz kényes pontjain, mindazonáltal hozzátették, hogy nincs tudomásuk az Egyesült Államokat fenyegető konkrét támadásról. Óvatosságból megerősítették a rendőrjárőröket a metróállomások és a repülőterek környékén - jelentette be Andrew Cuomo, az állam kormányzója.

Ő is Turnbulléhoz hasonló szavakkal ítélte el a "feltehetőleg terrorista cselekményt", és szintén kifejezte szolidaritását a brit néppel. Az amerikai belbiztonsági minisztérium közölte, hogy megpróbál információkat szerezni a manchesteri robbanással kapcsolatban, és a brit kollégák rendelkezésére áll.