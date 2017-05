Huszonnégy évet töltött börtönben ártatlanul egy amerikai férfi, akit most felmentettek és szerdán szabadon bocsátottak. A 43 éves philadelphiai Shaurn Thomast 19 évesen ítélték életfogytig tartó börtönbüntetésre, gyilkosság miatt. A férfi a tárgyalás során végig az ártatlanságát hangoztatta, és a börtönben is mindent elkövetett, hogy tisztázza magát. Thomas a gyilkosság idején fiatalkorúak nevelőintézetében volt, és éppen engedélyezték, hogy meglátogassa családját. A bíróság azonban nem adott hitelt a családtagok vallomásának. Közvetlen bizonyíték nem volt a gyilkossságra, mégis elítélték. A nyomozás során a gyilkossági csoport munkatársai több gyanúsítottat is megneveztek, de a dokumentumokat valahogy elkeverték, több mint két évtizeden keresztül kallódtak, s csak nemrégiben kerültek elő újra. Erre alapozva a bíróság bűncselekmény hiányában felmentette.