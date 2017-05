Manchesteri robbantás: hajsza egy terrorhálózat után

A manchesteri rendőrfőnök szerint egyértelmű, hogy egy hálózat áll a hétfő éjjeli terrortámadás mögött. Nyugat-Európa-szerte 2015 eleje óta már 316 áldozatot követelt az iszlám terrorizmus.

Theresa May miniszterelnök a Downing Streeten csütörtökön azt mondta, hogy a hétfői manchesteri terrortámadás ügyében jelenleg nyolc ember van őrizetben.

Az első hat letartóztatás után szerda este egy nőt vettek őrizetbe. Ma reggel pedig újabb két embert vittek el. Azóta a nőt elengedték. Ian Hopkins manchesteri rendőrfőnök a sajtótájékoztatóján nagy jelentőségűnek nevezte az őrizetbe vételeket, az eddigi házkutatásokon nagyon fontos bizonyítékokat foglaltak le.

Theresa May azt is mondta, hogy a brit belső elhárítás (MI5) kötelékében működő egyesített terrorizmuselemző központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) jelenlegi helyzetértékelése szerint a héten elrendelt kritikus szinten marad a terrorellenes készültség, így a kiemelt védettségű helyszíneket a járőröző rendőrök mellett katonai alakulatok is védik.

Európába menekült család

A manchesteri terrortámadás elkövetője, Salman Abedi testvérét kedden Líbiában tartóztatták le, majd ugyanitt elfogták a merénylő apját, Ramadán Abedit is. Az öngyilkos merényletet a 22 éves Salman Ramadan Abedi líbiai származású, brit állampolgár követte el. A merénylő apja azt állította, hogy abban biztos, hogy a fia nem volt tagja az Iszlám Államnak. „Salman nem tartozott semmilyen szervezethez. Az egész család meghökkent, mert Salman nem hitt ilyesmiben, nem foglalkoztatták ilyen ideológiák. Elítéljük az ilyen, civilek és ártatlanok ellen elkövetett terrorcselekményeket" – mondta a férfi a Reutersnek.

A merénylő apjáról azonban kiderült, hogy valójában ő is terrorista. Egy volt líbiai titkosszolgálati tag arról adott tájékoztatást, hogy Abedi apja az al-Kaida egyik szárnyánál harcolt, a család pedig a 90-es évek elején menekült át Európába, ahol menedékjogot kapott.

Az apa az AP hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy a fia a közelmúltban valóban járt Líbiában, és hogy éppen Szaúd-Arábiába készült. Abedi csak pár nappal a merénylet végrehajtása előtt tért vissza Manchesterbe. Nem kizárt, hogy a robbantás előtt Tripoliban élő öccsével is találkozott.

A Sky News közreadott egy biztonsági kamera által készített felvételt, amelyen a terrorista látható kék hátizsákkal, rajta lógó árcédulával a manchesteri Arndale bevásárlóközpontban.

Több száz áldozat Nyugat-Európa-szerte

A május 22-én esti öngyilkos merényletben 22-en meghaltak és 116-an megsebesültek. Az áldozatok és sérültek többsége tinédzser, a legfiatalabb áldozat nyolc éves volt.

A támadást az Iszlám Állam vállalta magára, az eddigi információk szerint a merénylő nem volt egyedül.

Látogatást tett a manchesteri gyermekkórházban II. Erzsébet királynő. A 91 éves uralkodó tájékoztatást kapott a kórház személyzetétől, és beszélgetett néhány sérülttel is.

A hétfői robbantásos merénylet sebesültjei között nagyon sok a gyermek, és közülük tizenkettőt ebben a kórházban kezelnek, mindegyikük 16 év alatti.

A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) tájékoztatása szerint a robbantásban összesen 116-an szenvedtek kórházi ellátást igénylő sérülést, közülük 75-en továbbra is kórházban vannak. A sebesültek közül 23-nak kritikus az állapota. A korábbi adatok még csak 64 sebesültről szóltak.

Nyugat-Európa-szerte 2015 eleje óta már 316 áldozatot követelt az iszlám terrorizmus. A gyilkosságokat főleg házilag gyártott bombákkal, elkötött járművekkel követték el, a célpontok között csak civil célpontok voltak – írja a The New York Times.

A manchesteri rendőrfőnök szerint egyértelmű, hogy egy hálózat áll a hétfő éjjeli terrortámadás mögött. A most is tartó nyomozás erre a hálózatra irányul, és gyors ütemben folyik, hogy kiderítsék, mekkora terror sejthálózat működhet még mindig Nagy-Britannia területén.