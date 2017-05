Rendőrök, katonák, tűzszerészek vonultak ki Manchesterbe

Újabb robbantástól tartottak, mert találtak egy elhagyott csomagot. A terroristáról újabb képeket tettek közzé.

Több mint fél tucat rendőrautó állt meg a dél-manchesteri utcákban – írja a The Sun. A környéken ki kellett üríteni a Castlefield Campus-t, ahol speciális igényű fiatalok oktatása zajlik. A BBC egyik riportere szerint azonban a riasztás téves volt.

Amber Rudd brit belügyminiszter a héten már nyilvánosan is hangot adott felháborodásának az amerikai kiszivárogtatások miatt. A BBC szerint azonban az információcsere leállításáról szóló rendőrségi döntés oka az volt, hogy a The New York Times-hoz eljutatták az öngyilkos merénylő által használt pokolgép egyes alkotóelemeiről készített rendőrségi fotókat. A felvételeket a brit szolgálatok osztották meg az amerikai biztonsági szervekkel, a The New York Times pedig leközölte.

Andy Burnham, Manchester polgármestere csütörtöki Twitter-üzenetében közölte, hogy hivatalos panaszt tett az ügyben az Egyesült Államok londoni nagykövetségének ügyvivőjénél.

A Sky News közreadott egy biztonsági kamera által készített felvételt, amelyen a terrorista látható kék hátizsákkal, rajta lógó árcédulával a manchesteri Arndale bevásárlóközpontban.

A hírportál a német hírszerzésre hivatkozva azt írja, hogy a bombatámadás előtt négy nappal a 22 éves Salman Abedi Düsseldorfban volt. Egyelőre nem tudni, hogy a német városban mennyi időt tölthetett, de közvetlen repülőjárattal körülbelül másfél óra alatt el lehet jutni Düsseldorfból Manchesterbe.

Ariana Grande amerikai énekesnő koncertjének végén öngyilkos merénylő pokolgépet robbantott a Manchester Arena nevű rendezvényközpontban. Huszonkét ember halt meg, ötvenkilenc megsebesült.