Manchesteri terror: dühösek a britek az amerikai rendőrökre

Hevesen tiltakoznak a britek, amiért kiszivárogtak az amerikai sajtóba a manchesteri terrortámadás nyomozati részletei. Szerintük az amerikai rendőrök súgtak a New York Timesnak, és ezzel súlyosan veszélyeztetik a nyomozást. Az amerikai sajtóban a terrorista Salman Abedi adatai mellett a helyszínelésnél készült képek is megjelentek.

A csütörtöki NATO-találkozón Theresa May brit miniszterelnök rákérdez Donald Trump amerikai elnöknél arra, hogy az amerikai hatóságok miért adták ki a sajtónak a manchesteri merénylő nevét és a robbantás helyszíni fotóit – írta a The Guardian.

A 22 éves Salman Abedi fotói először a New York Timesban jelentek meg, azóta pedig kiszivárogtak a véres hátizsákjáról és a távműködtetésű pokolgép egyik darabjáról készült képek is. A fotókat a Daily Mail is lehozta.

A brit hatóságok a robbantás másnapján annyit közöltek: tudják, hogy ki volt az öngyilkos merénylő, de a nyomozás körülményeire hivatkozva nem hozzák nyilvánosságra a nevét. Szerintük azzal, hogy ezek az adatok kikerültek, aláásták a nyomozást.

A New York Times a fotókon kívül egy grafikont is készített, amely azt mutatta, hol álltak az áldozatok a robbantáskor. Brit források szerint a főügyész, a nemzetbiztonsági tanácsadó és más kormányzati tagok is tiltakoztak már az amerikaiaknál.