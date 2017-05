Összes Londonból induló járatát törölte szombat délután a British Airways légitársaság, miután a cég globális informatikai hálózatának hibája súlyos fennakadásokat okozott.

A reggeltől kaotikus volt a helyzet a British Airwaysnél a számítógépes hálózat miatt, ezért a cég délután jelentette be Londonban, hogy helyi idő szerint

este 18 óráig törölte összes járatának indulását

két legnagyobb londoni bázisán, a Heathrow és a Gatwick repülőtéren. A British Airways napi három járatot közlekedtet Budapestre Heathrow-ról. Szombat reggeli budapesti járata még rendben elindult, de a két délutánit elvileg érinti a járattörlés. A légitársaság arra kérte utasait, hogy mindenképpen ellenőrizzék, hogy elindul-e járatuk, mielőtt kimennének a repülőtérre.

Egy rövid Twitter-bejegyzésben annyit írnak, hogy „elnézést kérünk az informatikai rendszer jelenlegi leállása miatt. A lehető leggyorsabban próbáljuk megoldani a problémát.”

A hiba a légitársaság teljes, globális informatikai hálózatát érinti, ezért külföldi repülőtereken is akadoznak, több helyen leálltak a British Airways járatai. Eddig késésekről számoltak be Rómában, Prágában, Milánóban, Stockholmban és Málagán is. Egyelőre

nincsa arra utaló jel, hogy esetleg hackertámadás okozta volna

a számítógépes rendszer leállását - írja a BBC. Egyébként úgy tudni, hogy a légitársaság minden érintett utasának lehetővé teszi, hogy ingyen szervezhesse át megtervezett útját, de a jegyek árának visszafizetése is biztosított. Állítólag a többi légitársaság Heathrow és Gatwick repterekre érkező és onnan induló járatai gond nélkül közlekednek.

A problémát állítólag az okozza, hogy a British Airways honlapjának egy része nem elérhető, így az utasok nem tudnak becsekkolni a mobilalkalmazás segítségével. Mivel az indulni akaró gépek így

nem tudják elhagyni a kapukat,

a beérkezők sem tudnak hol parkolni. Sok utas ezért a BA-gépeken rostokol. A több brit tévécsatornának is dolgozó filmes, Philip Bloom is sokáig ült ezért egy Belfast-London járat gépén.

Jó pár Twitter-üzenetet szánt az esetnek, végül sikeresen leszállt a gépe, és ő is kiszállhatott. Jó 2 órát töltött a gépen, miután kiderült, hogy nem tudnak menetrend szerint leszállni. A BBC egyik újságírója pedig másfél órát ült ugyanígy egy repülőn, mire le-, majd kiszállhatott. Annak a járatnak a pilótája közölte is az utasokkal, hogy a számítógépes rendszer „katasztrofális” gondot okozott.