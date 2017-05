Migráció melletti és elleni tüntetést is tartottak Olaszországban

Elég a migrációból, állítsuk meg az inváziót jelszóval vonultak fel tüntetők Milánóban, a szintén észak-olaszországi Bolognában viszont a migránsok befogadása mellett demonstráltak szombaton a G7-es csúcstalálkozó zárásával egy időben, miután egy nap alatt mintegy kétezer embert mentettek ki a Földközi-tengeren, Líbia és Olaszország partjai között.

"Olaszország legyen az olaszoké, Európa pedig az európaiaké" - skandálták a tüntetők

A milánói migrációellenes demonstráción alig százötvenen vonultak fel a város "pusztulása és a nem igazi menekültek inváziója" ellen tiltakozva. A jobboldali egyesületek szervezte tüntetés résztvevői többek között azt skandálták, hogy "Olaszország legyen az olaszoké, Európa pedig az európaiaké".A felvonulás arra a migránsok befogadásáért tartott május 20-i menetre is kívánt válaszolni, amelyen százezres tömeg vonult fel.

Bologna városában a migránsok mellett tüntettek

A Bologna városában rendezett megmozdulás a "No one is illegal", az az Senki sem illegális jelmondatot kapta. A két-három ezerre becsült felvonuló egyperces csenddel emlékezett meg a tengeren, a sivatagban és a líbiai börtönökben meghalt migránsokról.

Szombaton 1445 migránst mentettek ki a tengerből

Az Orvosok határok nélkül, az Msf segélyszervezet bejelentette, hogy szombaton 12 hajóról 1445 személyt mentett ki a tengeren a Líbia és Olaszország közötti útvonalon. Az Msf felháborodással közölte, hogy a G7-csúcstalálkozó miatt lezárt szicíliai kikötőkben nem fogadták a migránsokat, akiket ezért egészen Nápolyig kellett szállítani.

A G7-csúcs napjaiban Szicília helyett a dél-olaszországi Campania és Calabria fogadta be az érkezőket. Puglia tartományba is kétezren érkeztek szombaton. Ezzel 52 ezer fölé emelkedett az év eleje óta Olaszországba érkezett migránsok száma.